Via Caroto da oggi e’ piu’ sicura e percorribile: rifatte le scarpate e installati nuovi pali di illuminazione

Sistemazione delle scarpate, asfaltatura di parte del manto stradale e installazione di pali dell’illuminazione. È stata completamente riqualificata la parte bassa di via Caroto, nel quartiere Biondella nella zona nord-est della cinta magistrale nel tratto in cui la via sale da via Barana verso la zona delle “Torricelle”. Un intervento molto richiesto e atteso dai residenti per garantire sicurezza e la fluidità della circolazione compromessa a causa della continua caduta di detriti.

In passato infatti, in occasione di eventi meteorici significativi, questo tratto di strada è stato interessato da un deflusso importante delle acque meteoriche, che scendevano lungo la strada, oltrepassavano la sede pavimentata erodendo il terreno e trascinando fango e detriti verso le proprietà e le case sottostanti.

Il fortunale che ha colpito la città ad agosto 2020, con eventi meteorici di forte intensità, provocò inoltre lo sradicamento di varie piante d’alto fusto che costeggiavano la strada, erodendo la scarpata in vari punti, con il ribaltamento di piante e radici.

Gli interventi eseguiti hanno aumentato la larghezza della banchina con la posa di un cordolo per evitare la tracimazione e il ruscellamento delle acque meteoriche stradali verso la scarpata e per proteggere le case sottostanti. Le scarpate sono state completamente rifatte in terra armata, con in programma dalla settimana prossima un intervento di idrosemina. Inoltre è stata asfaltata la parte della strada ammalorata, ma soprattutto sono stati estesi gli impianti di illuminazione pubblica con realizzazione di nuovi punti luce grazie a AGSM Smart Solution.

In mattinata l’assessore alle Strade Giardini e Arredo urbano Federico Benini ha fatto un sopralluogo sul posto con Luigi Fiorio della Direzione Strade e Giardini del Comune e i consiglieri della Circoscrizione 6^ Valentina Melillo e Luca Stoppato.

“È stato eseguito un intervento completo di riqualificazione molto importante per i residenti della zona – sottolinea l’assessore Federico Benini -. Sono state completamente sistemate le scarpate che purtroppo, quando venivano forti piogge, trascinavano detriti alle abitazioni provocando danni. Le abbiamo rifatte e saranno anche tutte rinverdite. Anche la strada ora è in sicurezza perché è più illuminata con nuovi punti luce”.