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    Vietata in citta’ la raccolta itinerante di fondi e di firme: firmata l’ordinanza del sindaco

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    Damiano Tommasi

    A partire dal 12 ottobre e fino al 2 maggio 2027, a Verona è vietata la raccolta fondi o di firme in forma itinerante. Il sindaco Damiano Tommasi ha firmato oggi un’ordinanza che punta a tutelare cittadini, turisti e spazi pubblici da comportamenti insistenti e spesso molesti che si verificano nei luoghi più frequentati della città.

    Il divieto vale su tutto il territorio comunale e riguarda chi chiede fondi o firme fermando le persone per strada, senza che queste abbiano dato alcun consenso. Chi non rispetta le regole rischia multe da 25 a 500 euro e la confisca delle somme raccolte e del materiale usato.

    Il provvedimento, comunicato alla Prefettura e alle Forze dell’ordine, resterà in vigore nei mesi più delicati per l’afflusso turistico e in vista di eventi importanti. 

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