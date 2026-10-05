Vietata in citta’ la raccolta itinerante di fondi e di firme: firmata l’ordinanza del sindaco

A partire dal 12 ottobre e fino al 2 maggio 2027, a Verona è vietata la raccolta fondi o di firme in forma itinerante. Il sindaco Damiano Tommasi ha firmato oggi un’ordinanza che punta a tutelare cittadini, turisti e spazi pubblici da comportamenti insistenti e spesso molesti che si verificano nei luoghi più frequentati della città.

Il divieto vale su tutto il territorio comunale e riguarda chi chiede fondi o firme fermando le persone per strada, senza che queste abbiano dato alcun consenso. Chi non rispetta le regole rischia multe da 25 a 500 euro e la confisca delle somme raccolte e del materiale usato.

Il provvedimento, comunicato alla Prefettura e alle Forze dell’ordine, resterà in vigore nei mesi più delicati per l’afflusso turistico e in vista di eventi importanti.