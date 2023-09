Villa Buri diventa hub della sostenibilita’

Da lunedì 25 settembre a domenica 1° ottobre. Incontro con il climatologo Marco Giusti, spettacolo di Marco Zanchi, proiezione del film La Lettera, oltre a laboratori e iniziative per tutti.

Villa Buri diventa hub sostenibile. Per un’intera settimana l’oasi naturale a pochi passi dal centro ospita eventi, talk, laboratori e spettacoli per approfondire i temi dell’ambiente in modo divertente e alternativo.

Come ad esempio scambiandosi abiti usati, mettendo a dimora una pianta scoprendo le tante vite che possono avere i materiali di scarto una volta riciclati. Non solo attività manuali e laboratori, ci sarà infatti spazio anche per gli approfondimenti e le riflessioni grazie a incontri con esperti, mostre, proiezione di film, reading nel bosco.

La Settimana Verde a Villa Buri festeggia inoltre i vent’anni dell’omonima associazione, ripercorrendo i traguardi raggiunti fino ad ora e quelli per cui si continua a lavorare. Il ricco programma di eventi è consultabile sul sito del Comune e su www.villaburi.it

“Conoscere e approfondire buone pratiche è fondamentale per affrontare la grande sfida della crisi climatica che riguarda tutti noi – ha detto l’assessore all’Ambiente Tommaso Ferrari-. Farlo in contesto come quello di Villa Buri diventa sicuramente più stimolante. L’invito ai cittadini è quello di consultare il ricco programma della rassegna e partecipare numerosi”.

“Questa edizione sarà l’occasione per festeggiare insieme un grande traguardo della nostra associazione, i 20 anni di Villa Buri – ha detto il presidente Silvano Brait-. La Settimana Verde è il frutto del lavoro e delle relazioni costruite nel corso degli anni, per questo sono state coinvolte tutte le associazioni del territorio”.

Tra gli appuntamenti, gli organizzatori segnalano l’incontro con il climatologo Marco Giusti, lunedì 25 settembre; la proiezione del film ‘La Lettera’ martedì 27 e lo spettacolo di musica, parole e danza con Marco Zanchi.

In programma inoltre: giochi e laboratori per i più piccoli, passeggiate ascoltando i racconti del suo bosco e della sua natura, visite guidate all’interno della Villa, mostre e installazioni artistiche, messa a dimora di nuovi alberi, stand di varie realtà nel parco, attraversamento dell’Adige in gommone per una visita allo storico Lazzaretto. Non mancheranno momenti di convivialità, spettacoli e musica.

Presenti in conferenza stampa la vice presidente dell’associazione Villa Buri Elisabetta Bonagiunti e il responsabile comunicazione Marco Giunti.

Programma

Lunedì 25 settembre

Ore 20.30: Apertura “Settimana Verde” e “Ventennale dell’Associazione Villa Buri” – Saluti del Presidente Silvano Brait

Inaugurazione mostra “Fair Trade for Future” – a cura della Società Cooperativa Le Rondini

Ore 21: Conferenza “Diritti verso il burrone: cambiamo rotta prima che sia troppo tardi! Emergenza climatica e transizione ecologica”, con Marco Giusti

Martedì 26 settembre

Ore 10: La Filiera del pane, a cura della Società Agricola La Folaga Rossa. Semina del grano, con la partecipazione dei bambini della scuola La Corte dei Bambini di Villa Buri, aperta alla cittadinanza

Ore 20.30: Proiezione film “La lettera – Un messaggio per la nostra terra”, la storia di un viaggio a Roma di leader in prima linea per discutere la lettera enciclica Laudato Sì con Papa Francesco

Mercoledì 27 settembre

Ore 09: Laboratori per classi delle scuole primarie “Suono riciclando”

Messa a dimora di alberi nel parco di Villa Buri con la scuola superiore Cangrande

Pomeriggio: Laboratorio di poesie giapponesi (HAIKU) per classi delle scuole primarie

Giovedì 28 settembre

Ore 09: Laboratori didattici per classi delle scuole primarie, a cura della Società Cooperativa Le Rondini

Ore 20.30: “Pensieri di un bosco” – spettacolo di musica, parole e danza con Marco Zanchi

Venerdì 29 settembre

Ore 10: Academy della Sostenibilità di Villa Buri, corso “Impresa sostenibile, come? Competenze, partner finanziari e strumenti di strategia e rendicontazione – modulo 1”, a cura di Rete Verso

Ore 16.30: Expo “Cambio di Rotta”, per ripercorrere il percorso del Progetto Cambio di Rotta Verso l’Economia di Francesco che si è realizzato a Villa Buri tra il 2021 e il 2022. Cinque tappe a cura di Acli Verona, Rete Verso, Cestim, Società Cooperativa Le Rondini, Banca Etica gruppo GIT. Destinato ai giovani in Servizio Civile, Scout, studenti e aperto alla cittadinanza. ISCRIZIONI QUI

Ore 19.30: Cena etnica, a cura dell’Associazione Tunisini di Verona. Prenota il tuo posto QUI

Ore 21: Sfilata di moda, a cura della Società Cooperativa Le Rondini

Sabato 30 settembre

Ore 10: Visita al parco di Villa Buri e al parco dell’Adige, con Giovanni Bombieri (Circoscrizione 7); attraversata del fiume Adige in gommone e visita al Lazzaretto di Verona, a cura dell’Associazione Amici del Lazzaretto. Iscrizioni QUI

Ore 15: Piantumazione di alberi nel parco di Villa Buri, caccia al tesoro per bambini, a conclusione Santa Messa, a cura della Comunità di San Rocco di Castiglione

Ore 19: Inaugurazione mostra del Ventennale

Ore19: Apericena, a cura della Cooperativa Sociale Panta Rei

Ore 20.30: Buon compleanno, Villa Buri! Momento di festa per celebrare il traguardo dei vent’anni dell’Associazione

Ore 21: Danze popolari con Associazione Tamzarà

Domenica 1 ottobre

Dalle ore 10: Nel parco di Villa Buri stand delle associazioni e delle realtà del territorio veronese attente ai temi della sostenibilità (ambientale, sociale, economica), con presentazione delle attività, laboratori, giochi

Dalle ore 10: Visite guidate alla Villa, a cura di Daniele Bressan, guida turistica (Assoguide). ISCRIZIONI QUI

Ore 11: Laboratorio cianotipia, a cura di Anna Sempreboni, volontaria in Servizio Civile con l’Associazione Amici di Villa Bosco Buri. Iscrizioni QUI

Pranzo a cura dell’Associazione Villa Buri

Ore 15: Gioco delle banche, a cura di Banca Etica

Dalle ore 15: dj set, a cura del Fuori Luogo Bar di Villa Buri (Coop. Panta Rei)

Ore 17.30: SiFa Musica (banda musicale di Madonna di Campagna)

Per tutto il giorno: mercato di scambio abiti usati, per una moda sostenibile

Per tutto il giorno: Mastro Bottiglia e Mastro Geppetto, giochi di plastica riciclata, giochi di legno fatti a mano per bambini.