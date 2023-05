Volontariato e ascolto per abbattere la solitudine. Il 22 e 25 maggio due incontri pubblici in 1^ Circoscrizione

Il volontariato, le metodologia per attuarlo, l’aiuto, l’ascolto. Sono questi i punti al centro dei due incontri promossi dalla 1^ Circoscrizione in collaborazione con l’Associazione Telefono Amico Mondo X, che presenterà alla cittadinanza le attività svolte per dare supporto a chi vive nella solitudine e, in generale, le azioni diverse messe in campo attraverso l’opera del volontariato.

Il primo appuntamento è per lunedì 22 maggio alla sede dell’Associazione FEVOSS Verona, in via Santa Toscana 9, con l’incontro sul tema “Il concetto di volontariato. I modi di attuarlo. E la voce?”. La seconda conferenza è fissata per giovedì 25 maggio alla sala Civica del Centro “M. D’Azeglio” in Circonvallazione Maroncellli 8/b, sul tema “Ascolto la solitudine”. Entrambi gli incontri avranno inizio alle 20.45. L’ingresso è libero. Informazioni ai numeri 370-1164024 – 800280233 e via mail. telefono.amico@mondo-x.it.

“Il concetto di volontariato. I modi di attuarlo. E la voce?”. Si punta a far conoscere il senso del termine volontariato, quello che significava e quello che invece rappresenta oggi. Un focus speciale sarà inoltre dedicato alla voce e all’aiuto che si può portare con essa.

“Ascolto la solitudine”. Verterà sul significato della parola ‘Ascolto’. Si daranno dei consigli su come ascoltare in generale e, in particolare, sull’ascolto telefonico che i volontari dell’Associazione Telefono Amico Mondo X offrono da 33 anni ogni giorno, festività comprese, per essere vicini a chi è solo, operando nell’anonimato. Durante la conferenza saranno presentate anche delle testimonianze.

“I volontari dell’Associazione Telefono Amico Mondo X Verona – ha spiegato il consigliere della 1^ Circoscrizione Andrea Avanzi – scelgono di prestare la loro voce per offrire sostegno a quelle persone che si rivolgono a loro per sentirsi meno soli o per essere confortati e incoraggiati, a vedere al di là delle difficoltà quotidiane un raggio di luce. Gli incontri sono un’opportunità per presentare il lavoro svolto quotidianamente e l’importanza del servizio di volontariato per supportare chi è nella necessità”.

Alla presentazione degli incontri è intervenuta anche la presidente dell’Associazione Telefono Amico Mondo X Ennia Daniela Dall’Ora.