Weekend di Ferragosto. Oltre 22.000 visitatori ai musei civici veronesi

Da sabato a martedì una media di circa 5.500 ingressi giornalieri. Giornate di massimo afflusso sabato 12 e martedì 15 agosto.

Verona anche quest’anno risulta una delle principali mete di grande interesse per turisti italiani e stranieri. Dato confermato dagli oltre 22.000 biglietti staccati dai Musei civici nel weekend di Ferragosto. Un bilancio quindi positivo, con una media di circa 5.500 ingressi al giorno da sabato 12, giornata di massimo afflusso con 6.941 visitatori, a martedì 15 agosto, seconda con 6.600 ingressi nonostante la parziale possibilità di visita dell’Arena, accessibile dalle 9 alle 15 per la partita Italia – Romania dell’Eurovolley 2023 in programma alle 20, a cui hanno assistito circa 9 mila persone (solo su Rai Tre invece oltre 1 milione di telespettatori), come riportato dagli organizzatori dell’evento.

Nemmeno il caldo intenso di questi giorni ha fatto desistere i tanti visitatori, che non si sono fatti passare la voglia di fare un giro in città per entrare in Arena o nel Cortile di Giulietta, luoghi da sempre tra i più visitati.

Nel lungo fine settimana per l’Anfiteatro, rimasto chiuso domenica per l’allestimento del campo dell’Eurovolley, sono stati staccati 8.024 biglietti (massimo afflusso sabato 12 con 3.260 visitatori e martedì 15 con 2.530).

Alla Casa dell’eroina shakespeariana, invece, si sono recati in 7.320 (punte massime di afflusso sabato 12 agosto con 1.830 presenze e martedì 15 con 1.990). In vista dell’avvio della soluzione definitiva d’ingresso dal Teatro Nuovo, per garantire una gestione in sicurezza del luogo, l’accesso alla Casa è stato consentito solo con biglietti acquistati preventivamente online su museiverona.com.

Bene anche il Museo di Castelvecchio, che nei quattro giorni indicati ha staccato 3.619 biglietti, più di 900 al giorno (massimo afflusso sabato 12 con 946 ingressi e martedì 15 con 939).

A seguire, con tre giornate di apertura al pubblico il sabato, la domenica e il martedì, il Teatro Romano con 1.154 ingressi, Museo degli Affreschi con 974 e la Galleria d’Arte Moderna con 874.