World Pinhole Day 2023. La fotografia come strumento per nuove terapie in favore di chi soffre di malattie mentali

Domenica 30 aprile, dalle ore 11 alle 20, a Forte Sofia una giornata di approfondimento sul ruolo che può avere la fotografia come strumento a supporto della salute mentale, con l’intervento di psicologi e psicoterapeuti

I linguaggi artistici come strumenti all’interno dei processi terapeutici. E’ questo il tema della giornata di promozione e sperimentazione sulla fotografia analogica, la quale attraverso la tecnica del ‘foro-stenopeico’, può fungere come mezzo a sostegno del benessere psicologico e sociale delle persone. L’appuntamento è per domenica, dalle ore 11 alle 20 al Forte Sofia dove, in occasione del World Pinhole Day, la RedLab ETS ha promosso l’incontro in collaborazione con il Comune e la 2^ Circoscrizione.

Interverranno sul tema due professionisti del settore, lo Psicologo-psicoterapeuta e presidente dell’Associazione Omnia Impresa Sociale, dott. Michele Orlando, e lo psicologo dell’Ospedale Santa Giuliana, il dott. Amedeo Bezzetto. Il dialogo tra i volontari e le volontarie di RedLab ETS e i due specialisti offrirà uno sguardo su alcune realtà terapeutiche innovative, presenti sul territorio veronese.

La giornata è stata presentata questa mattina dall’assessora alla Salute Elisa La Paglia con la presidente della 2^ Circoscrizione Elisa Dalle Pezze. Presenti Michele Orlando di Omnia Impresa Sociale, che interverà nella giornata del 30 aprile, e Pietro Albi presidente di RedLab ETS.

“Una iniziativa che punta a fornire strumenti terapeutici importanti – ha spiegato l’assessora alla Salute Elisa La Paglia – in un ambito, quello della salute mentale, che sempre di più necessita di supporti diversi e rapidi per dare aiuto a chi ne ha bisogno. E’ con particare piacere che annunciamo quindi questa interessante attività, sostenuta dalla 2^ Circoscrizione con la messa a disposizione degli spazi in cui si terrà la giornata di confronto”.

“Si tratta di una delle iniziative che rientra nel più ampio programma di eventi realizzato da qui all’estate, a Forte Sofia – ha dichiarato la presidente della 2^ Circoscrizione Elisa Dalle Pezze -. Siamo fieri di avere sul nostro territorio questo splendito spazio, per accogliere tutta una serie di associazioni cittadini di alto profilo, che possono presentare alla cittadinanza anche temi complessi da conoscere ed approfondire”.

“Si tratta della terza edizione – ha spiegato Pietro Albi presidente di RedLab ETS -. Rivolgo un particolare ringraziamneto alla presidente Dalle Pezze, Presidente che ha patrocinato l’iniziativa rinnovando la volontà di portare all’attenzione della cittadinanza un tema tanto importante. L’obiettivo della giornata, infatti, è quello di mettere a fuoco il tema della salute mentale e la possibilità e urgenza di contemplare nuovi e diversi strumenti terapeutici. La fotografia, infatti, diventa in questo caso un supporto per i professionisti nell’ambito della psicologia e delle malattie mentali”.

“Puntiamo a valorizzare l’importanza dell’utilizzo dell’arte nei percorsi terapeutici psicologici come anche nei percorsi educativi di sviluppo – ha dichiarato lo spicologo Michele Orlando -. Il tratto, il disegno sono fra i primi strumenti che tutti noi utiliziamo per dare voce al nostro mondo interiore. Il bambino cresce disegnando le emozioni che sta vivendo. Utlizzare questa come altre tecniche artistiche, anche nell’ambito psicologico, può quindi diventare un supporto per aiutare a verbalizzare ciò che non si riesce a comunicare”.

Programma. Dalle 11.30 alle 12.30, laboratorio di fotografia analogica pinhole e sviluppo in camera oscura (I turno).

Dalle 12 alle 14, Pic-nic autogestito baciati dal sole.

Dalle 14 alle 15, laboratorio di fotografia analogica pinhole e sviluppo in camera oscura (II turno).

Alle 15, talk e dibattito “I linguaggi artistici come strumenti all’interno di processi terapeutici” con Amedeo Bezzetto Psicologo Ospedale Santa Giuliana e Michele Orlando Psicologo-psicoterapeuta, Presidente Omnia Impresa Sociale.

Dalle 16 alle 18, laboratorio di fotografia analogica pinhole e sviluppo in camera oscura (III turno).

Dalle 18 alle 20, aperitivo analogico e DJ set al tramonto con Furio Macci Space EnsAmble.