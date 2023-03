Al Teatro Camploy, venerdì 24 marzo, una grande festa musicale per tutta la città, ad ingresso libero.

Un’occasione per promuovere nella cittadinanza la cultura della donazione degli organi, la cui domanda è sempre costante e rappresenta il punto di partenza fondamentale nei trapianti.

Festeggiare il XX anniversario dell’Associazione Rene Trapiantati Italiani A.R.T.I. e mantenere viva l’attività a sostegno della donazione degli organi, in particolare da persona vivente oltre che deceduto. Sono questi gli obiettivi dell’evento musicale gratuito in programma venerdì 24 marzo alle 20.30 al Teatro Camploy. Sul palco si esibiranno la Fase Rem, un tribute band dei Dire Straits, e la Division band, formazione musicale composta da 10 musicisti che propone concerti tributo ai Pink Floyd.

L’evento, promosso dall’Associazione Rene Trapiantati Italiani A.R.T.I. con il patrocinio del Comune, è stato presentato questa mattina dall’assessore alle Politiche sociali Luisa Ceni insieme ai rappresentanti di A.R.T.I. Giorgio Pigozzi e Giorgio Gamberoni. Presenti per i due gruppi musicali, Fase Rem Ennio Ottofaro e Division band Tiziano Rigo, insieme alla presentatrice dell’evento Susanna Barcotto.

“Il XX anniversario di un’Associazione come quella dei Trapiantati di Rene – ha sottolineato l’assessora Ceni –, rivela come questa realtà abbia radici profonde sul territorio, frutto di un’eccellenza medica e ospedaliera che ha contraddistinto la storia della nostra città. Vent’anni di attività, di aiuto e soprattutto di sensibilizzazione nel campo della donazione, un concetto spesso non abbastanza approfondito da tutti noi. Fra i punti principali di quest’Associazione vi è proprio la promozione della donazione, non solo da persona deceduta, ma anche da persona vivente, che rappresenta un gesto di grande solidarietà. L’auspicio è che questa storia di generosità e di amore verso gli altri possa continuare ancora a lungo”.

“L’associazione Trapiantati di Rene, in collaborazione con l’Assessore al Sociale del Comune, intende accrescere con questo evento l’attenzione e la sensibilizzazione della cittadinanza sul tema della donazione degli organi da vivente oltre che deceduto – ha spiegato Pigozzi –. L’obiettivo è quello di rendere visibili alla comunità alcuni esempi e spunti di successo dei trapianti, un settore dove la domanda di donazione è sempre in crescita”.

A.R.T.I.. Nata nel 2002 per opera di volontari trapiantati, con l’approvazione della vedova del famoso chirurgo e pioniere nei trapianti di rene Piero Confortini, che nel 1968 con la sua equipe ha eseguito con successo il primo trapianto di rene a Verona.

L’Associazione ha lo scopo di riunire, rappresentare e sostenere i trapiantati di rene e coloro che sono in lista d’attesa del trapianto.

L’A.R.T.I. attua una rilevante attività di promozione della cultura della donazione e del trapianto sensibilizzando l’opinione pubblica sul tema delle donazioni d’organi, valorizzando sia la donazione da vivente che quella da persona deceduta.

Sostiene inoltre ogni azione di prevenzione delle malattie renali, attraverso l’educazione alla Salute e la conoscenza dei fattori di rischio.

Tutte le informazioni sul sito del Comune di Verona.