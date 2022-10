ZTL allo stadio, giornata test il 31 ottobre

In occasione della partita Hellas-Roma delle 18.30. Sul posto la Polizia locale per deviare le auto non autorizzate. Attivo il bus navetta dal parcheggio Centro. Ass.Ferrari: “Puntiamo al cambio di mentalità”. Ass. Zivelonghi: “Iniziativa nell’ottica del rispetto di tutti, non deve essere vista come una limitazione”

Parte la sperimentazione per contrastare la sosta selvaggia in zona Stadio durante le partite di campionato. Un test singolo, i cui risultati serviranno per orientare eventuali scelte definitive.

Un piano del traffico studiato ad hoc dall’Amministrazione per dare una risposta ai residenti delle vie limitrofe allo Stadio, che più volte hanno chiesto un intervento risolutivo a tale criticità.

Sarà il match del 31 ottobre tra Verona e Roma a verificare il nuovo provvedimento viabilistico, per poi essere eventualmente replicato in altre occasioni. L’obiettivo, oltre a liberare il quartiere dalle auto parcheggiate ovunque, è anche quello di sensibilizzare i tifosi a recarsi allo stadio con mezzi alternativi all’auto. Per i veronesi l’invito è di andare a piedi, in bici o con i mezzi pubblici, per chi viene da fuori città di lasciare l’auto nei parcheggi limitrofi al Bentegodi.

Questa, insieme alla chiusura temporanea di piazza Bra, è una della prime iniziative dell’Amministrazione volte alla promozione di una mobilità più sostenibile non solo in centro ma anche nei quartieri residenziali – spiega l’assessore alla Mobilità Tommaso Ferrari-. Lo scopo è duplice, da un lato ridurre il traffico e l’inquinamento atmosferico legato al traffico, dall’altro contribuire ad un netto cambio di mentalità dando ai cittadini soluzioni alternative per raggiungere le proprie destinazioni senza l’uso dell’auto. Crediamo nella sperimentazione e non nelle scelte calate dall’alto, queste iniziative ci permettono di valutarne i risultati in vista di soluzioni definitive. Nel caso specifico, le premesse per una buona riuscita dell’iniziativa ci sono tutte”.

“La chiave di lettura non deve essere quella della limitazione bensì quella del rispetto di tutti – ha affermato l’assessore alla Sicurezza Stefania Zivelonghi-. Ritengo apprezzabile l’approccio della sperimentazione come strumento di indagine. Quanto al provvedimento che sarà attuato lunedì 31 ottobre, il ruolo della Polizia locale sarà fondamentale per gestire il nuovo contesto e assicurare vivibilità al quartiere”.

Cosa prevede il piano. Di fatto viene delimitato un grande perimetro rettangolare tra le vie Camuzzoni, via San Marco, Via Sogare, Diramazione T4-T9, via dello Sport, via Albere. Dalle 16.30 alle 20.30 è concesso il transito esclusivamente a velocipedi ciclomotori e motocicli, veicoli di residenti e dimoranti, veicoli di soggetti possessori di garage e posti auto, veicoli di lavoratori e titolari di attività economiche ubicate all’interno dell’area in questione, veicoli adibiti al trasporto merci diretti alle attività economiche, per le operazioni di carico e scarico delle merci veicoli delle Forze dell’Ordine, di pronto intervento e soccorso veicoli a servizio delle persone invalide muniti di apposito contrassegno veicoli adibiti al trasporto pubblico locale, di linea e non veicoli dei clienti diretti alle attività ricettive ubicate nell’area.

Trasporto pubblico Il quartiere stadio è servito dal trasporto pubblico locale con le linee 11, 12 e 13, che in giorno feriale hanno una frequenza molto elevata.

Bus Navetta. A rinforzo del trasporto pubblico, dalle 16.30 fino a fine partita, sarà in funzione il servizio navetta di Atv, con partenza ogni 10 minuti dal parcheggio Centro, fermata in piazza Bra e arrivo allo Stadio.

Parcheggi. Chi si reca allo stadio Bentegodi può utilizzare i seguenti parcheggi: Park A – con accesso da via dello Sport -via Fra Gicondo. Dalla Tangenziale T4-T9, prendere la bretella A22 direzione Park A. Park B, con accesso da via dello Sport, dalla Tangenziale T4-T9, prendere la bretella A22 direzione Park B. Park C, con accesso da piazzale Atleti Azzurri d’Italia, dalla Tangenziale T4-T9, dirigersi verso Piazzale Atleti Azzurri d’Italia. Piazzale Guardini, accessibile da Via delle Coste, da dove lo stadio è facilmente raggiungibile a piedi in pochi minuti.

Presenti alla conferenza stampa, oltre all’assessore alla Mobilità Tommaso Ferrari e all’assessora Stefania Zivelonghi, il presidente della terza Circoscrizione Riccardo Olivieri, il comandante della Polizia locale Luigi Altamura, la dirigente del settore Ambiente Barbara Likar e il dirigente del settore Mobilità e Traffico Michele Fasoli.

“Cominciamo già da oggi con la campagna informativa nel quartiere, attraverso i manifesti e i canali social –ha detto il presidente Olivieri-. La vivibilità del quartiere è un tema molto sentito, bene la sinergia tra Comune, Circoscrizione e Polizia locale”.

“Gli agenti saranno in tutte le strade del quadritalero, pronti a bloccare tutte le auto non autorizzate a passare – ha spiegato Altamura -. L’auspicio di questo provvedimento è far capire l’entità del fenomeno della sosta selvaggia e dei disagi che comporta al quartiere. Durante l’ultima partita Hellas-Milan abbiamo sanzionato 108 veicoli e rimossi 60, quasi tutte segnalazioni arrivate alla centrale operativa”.

“La Ztl scatterà dalle ore 16.30, due ore prima della partita, e terminerà a match concluso – ha aggiunto Fasoli-. A rinforzo del trasporto pubblico ci sarà il bus navetta di collegamento tra il parcheggio Centro e lo Stadio, con fermata in piazza Bra e frequenza 10 minuti”.

“Ci tengo a sottolineare l’impatto che queste iniziative hanno sulla qualità dell’aria – ha concluso Likar-. Ogni cambiamento di modalità in direzione sostenibile si riflettono in modo importante sia sulla qualità dell’ambiente urbano che sulla riduzione dell’inquinamento atmosferico a causa delle riduzione della congestione”.