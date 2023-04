Polizia di Stato di Verona – Era ricercato dalle Autorità rumene: 43enne arrestato dagli agenti delle Volanti

Era ricercato per il reato di evasione fiscale e su di lui pendeva un mandato d’arresto europeo emesso dal Tribunale di Arad, in Romania.

L’uomo, un rumeno di 43 anni, è stato arrestato mentre soggiornava presso l’Hotel Sammicheli di Via Valverde.

Erano le 3.45 di questa notte quando, presso la Sala Operativa della Questura, è giunta la segnalazione tramite il servizio “Alloggiati”, sistema informatico in uso alle forze dell’ordine che consente di scovare la presenza di latitanti o persone con provvedimenti a carico da eseguire che alloggiano all’interno di strutture ricettive.

Una volta scattato l’allarme, immediato è stato l’intervento sul posto degli agenti delle Volanti, che, dopo averlo accompagnato presso gli Uffici di Lungadige Galtarossa per gli accertamenti di rito, lo hanno tratto in arresto in esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso dalle Autorità dello Stato della Romania. Infatti, l’uomo, 43enne residente a Belluno, sebbene incensurato in Italia, era da tempo ricercato dall’Autorità Giudiziaria del suo Paese per il reato di evasione fiscale.

Tradotto questa mattina presso la casa circondariale di Montorio dagli operatori delle Volanti, l’uomo dovrà scontare 4 anni e 10 mesi di reclusione.