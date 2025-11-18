Close Menu
    Polizia di Stato di Verona – Tenta di rubare una bicicletta in pieno giorno: 26enne arrestato dalla Polizia di Stato

    Polizia di Stato

    È stato arrestato nel pomeriggio di ieri dalla Polizia di Stato di Verona un cittadino marocchino di 26 anni che, dopo aver rubato la sella di una bicicletta, ha tentato di forzare la catena di un’altra bici posteggiata poco lontana.

    L’intervento è scattato intorno alle 16.30 a seguito della segnalazione giunta alla Sala Operativa da parte di un passante, che aveva notato il cittadino straniero intento ad armeggiare nei pressi di una rastrelliera in Piazza Arditi.

    Giunti sul posto, gli agenti delle Volanti hanno individuato il responsabile, ancora intento a tentare di forzare la catena con cui la bicicletta era assicurata alla rastrelliera.

    Ultimati gli accertamenti, il 26enne – irregolare sul territorio nazionale e già gravato da numerosi precedenti per reati contro la persona, il patrimonio e in materia di stupefacenti – è stato arrestato per tentato furto aggravato.

    Questa mattina il giudice ha convalidato l’arresto disponendo la misura dell’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria.

    Si precisa che la responsabilità penale dell’arrestato sarà accertata solo all’esito del giudizio con sentenza penale irrevocabile.

