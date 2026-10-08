Polizia di Verona – Contrasto allo spaccio di stupefacenti: la Polizia di Stato arresta un 21enne trovato in possesso di hashish

Nell’ambito dei servizi di prevenzione e contrasto al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, la Polizia di Stato di Verona ha arrestato cittadino straniero di 21 anni, ritenuto responsabile del reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. L’intervento è stato effettuato dagli agenti delle Volanti ieri, in Piazzale Porta Nuova, durante un ordinario sevizio di controllo del territorio.

Intorno alle 12.50, i poliziotti hanno notato, all’interno dei giardini pubblici, due uomini intenti a scambiarsi un piccolo oggetto; insospettiti dalla circostanza, hanno deciso di procedere al controllo di entrambi i soggetti che, alla vista dell’autovettura di servizio, hanno tentato di allontanarsi in direzione di Piazzale XXV Aprile, ma sono stati raggiunti e bloccati dopo pochi metri.

Nel corso della perquisizione personale, il più giovane dei due, un ventunenne originario del Marocco, è stato trovato in possesso di due involucri contenenti complessivamente 10,50 grammi di hashish, oltre a denaro contante ritenuto provento dell’attività di spaccio. La perquisizione del secondo uomo, un ventottenne anch’esso di nazionalità marocchina, ha invece consentito di rinvenire 1,5 grammi della stessa sostanza, occultati all’interno di un pacchetto di sigarette. Le successive verifiche effettuate dagli agenti hanno permesso di appurare che quest’ultimo aveva acquistato poco prima lo stupefacente proprio dal connazionale, per farne uso personale.

Alla luce di quanto accertato, il ventottenne è stato segnalato alla competente Autorità amministrativa, mentre il ventunenne – già noto alle forze dell’ordine e senza fissa dimora – è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Questa mattina il giudice ha convalidato l’arresto.

Si precisa che, per il principio della presunzione di innocenza, la responsabilità penale dell’arrestato sarà accertata solo all’esito del giudizio con sentenza penale irrevocabile.