Aggressione a Porta Vescovo. Identificazione in 48 ore dei responsabili grazie a video sorveglianza e controllo incrociato

Un risultato che è frutto di un ampio programma d’intervento in favore della sicurezza del territorio, strutturato in primis su: l’attività quotidiano della Polizia locale e il controllo sempre più capillare di città e quartieri con la video sorveglianza. Sono state infatti le riprese delle telecamere posizionate in piazza Santa Toscana a consentire l’individuazione, in tempi rapidi, dei tre minori ritenuti responsabili dell’aggressione messa in campo mercoledì scorso ai danni di un tredicenne.

“L’identificazione dei responsabili in 48 ore da parte della Polizia locale – evidenzia l’assessora alla Sicurezza – è il frutto delle azioni messe a terra dall’Amministrazione e dello scrupoloso lavoro degli agenti: sistema di video sorveglianza e identificazione dei minori, specie in contesti critici quali alcune linee di bus e alcune piazze, aiutano a mappare le interazioni e consentono attività di indagine efficiente e tempestiva, come nel caso dell’aggressione di Porta Vescovo. Siamo impegnati, nel limite delle risorse disponibili, nel rafforzamento del sistema di video sorveglianza cittadino sia con l’installazione di nuove telecamere sia con la sostituzione di quelle già installate ma qualitativamente inadeguate. Su proposta dell’Assessorato alla Sicurezza la Giunta ha inoltre recentemente deliberato di impiegare le risorse messe a disposizione dal ministero per interventi di sicurezza urbana per 230.000 euro individuando quali prioritari, tra quelli previsti, gli impieghi in videosorveglianza (sistema di monitoraggio e controllo ingressi ai varchi cittadini) e assunzione di personale di Polizia locale a tempo determinato. Sullo sfondo però restano le preoccupazioni per la giovanissima età della vittima e degli autori su cui vanno fatte riflessioni a parte”.