Ciclista coinvolto in un incidente a Cadidavid. Si cerca automobilista datosi alla fuga

Un nuovo incidente ha coinvolto un ciclista questa mattina, intorno alle 7.30, in via Belfiore/via Dei Santi a Cadidavid. Le dinamiche del sinistro sono state narrate dallo stesso ciclista, attualmente ricoverato all’Ospedale Civile Maggiore, che ha informato gli agenti della Polizia locale su quanto accaduto.

In transito dalla via Belfiore verso piazza Roma a bordo della sua bicicletta, è rimasto coinvolto in uno scontro con un’autovettura di piccola cilindrata di colore bianco, il cui conducente, subito dopo il sinistro, si è dato alla fuga.

Sono quindi immediatamente scattati da parte della Polizia locale i controlli per verificare la presenza di telecamere nella zona, essenziali per acquisire le immagini utili per l’identificazione del veicolo e, con esso, del responsabile dell’incidente.