Concorso per Istruttore di Polizia Locale. Domande entro il 9 dicembre

Il Comune di Verona ha indetto, in concerto con i Comuni di Padova e Vicenza, una selezione unica, per esami, per la formazione di un elenco di persone idonee, per assunzioni, a tempo indeterminato o determinato, tramite interpelli per Istruttore di Polizia Locale – Area degli Istruttori.

Il concorso è il primo con il quale il Comune di Verona attua la nuova modalità di reclutamento del personale stabilita lo scorso luglio dai tre Comuni, tramite selezione unica prevista dall’art. 3-bis del Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80 convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113. Prevede la possibilità di attivare, previa intesa tra enti locali soggetti alla disciplina del D.Lgs. 267/2000, selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all’assunzione nei ruoli delle Amministrazioni degli enti locali, sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato, per vari profili professionali, compresa la dirigenza.

In questo modo si velocizzano i tempi, per quanto riguarda le assunzioni, e si ha a disposizione una graduatoria sempre aggiornata. Inoltre, relativamente ai candidati che poi decidono di optare per altra destinazione o vengono assunti in altri enti, consente di evitare di dover fare ogni volta una selezione con ulteriori costi e tempi abbastanza lunghi.

Al momento sono tre i profili professionali oggetto di selezioni uniche e di seguito si evidenzia il Comune che svolgerà il ruolo di Ente capofila per le singole procedure.

Comune di Verona: Istruttore di Polizia locale e Funzionario di Polizia locale.

Comune di Padova: Funzionario amministrativo-contabile (iscrizioni aperte fino al 1 dicembre 2025) e Funzionario informatico.

Comune di Vicenza: Istruttore tecnico (prova idoneità scritta fissata per il 19 novembre) e Funzionario tecnico.

Come presentare le domande.

La domanda di partecipazione al concorso per Istruttore di Polizia locale – Area degli Istruttori deve essere presentata unicamente per via telematica entro le ore 12 del 9 dicembre 2025 mediante la compilazione del format di candidatura sul Portale Unico di Reclutamento della Funzione Pubblica (InPA), disponibile all’indirizzo www.inpa.gov.it.

Prima dell’invio della domanda è necessario registrarsi al Portale e compilare il proprio curriculum vitae. La registrazione è gratuita e vi si accede esclusivamente tramite i sistemi di identificazione digitale resi disponibili dal suddetto Portale: SPID, CIE, CNS, eIDAS.

Per eventuali ulteriori problematiche in fase di presentazione della domanda, è possibile scrivere all’indirizzo email concorsiselezioni@comune.verona.it. L’ufficio garantisce un servizio di assistenza alla compilazione della domanda di partecipazione fino a 24 ore lavorative precedenti il termine di scadenza dell’avviso.

Tutte le informazioni al seguente LINK sul sito del Comune di Verona.

Gli elenchi degli idonei avranno una validità di 3 anni dalla prima approvazione e saranno aggiornati annualmente, per consentire l’inserimento di nuovi candidati.