Fieracavalli. Bilancio sul piano del traffico

Ha funzionato il piano della viabilità per l’edizione 2024 di Fieracavalli, messo a punto al tavolo di coordinamento tra Comune di Verona, Polizia locale, Società Autostrada Brescia-Padova, Autobrennero, ATV, cooperativa Radiotaxi e Veronafiere.





La Polizia Locale è stata impegnata già da lunedì scorso per assicurare l’arrivo di oltre duemila cavalli e migliaia di operatori, e nei quattro giorni di manifestazione che hanno contato ben 140.000 presenze tra giovedì e domenica.



Uno sforzo importante con 100 agenti ed ufficiali che in ogni giornata hanno permesso alle migliaia di autovetture di circolare e di raggiungere tutti i parcheggi compresa la Genovesa dove soprattutto sabato e domenica è stato

necessario potenziare i bus navetta per gli utenti dal parcheggio ai padiglioni, visto l’alto afflusso di visitatori provenienti in auto a Verona Sud. Le chiusure e le deviazioni al traffico hanno funzionato garantendo sempre il massimo utilizzo possibile dei vari parcheggi. Anche nella giornata di venerdì, nonostante lo sciopero del trasporto pubblico, i disagi sono stati limitati per i visitatori che hanno avuto assistenza nelle indicazioni e le code sono state smaltite in pochi momenti. Meno sosta selvaggia nei quartieri, grazie ad un servizio di chiusura garantito da Veronafiere e con maggiori controlli da parte degli agenti che hanno sanzionato 350 veicoli, rimuovendone trenta, in netta diminuzione rispetto ad edizioni precedenti. Utilizzate tutte le telecamere di videosorveglianza della zona a Sud.



“Ė il grande gioco di squadra tra tutti gli attori coinvolti che ha permesso in questi giorni di gestire in maniera ampiamente organizzata l’imponente afflusso alla fiera e alla città senza compromettere la viabilità urbana – afferma l’assessore alla Mobilità Tommaso Ferrari-. In questi anni la sinergia sviluppata con Fiera autostrade e ATV e il grande lavoro della polizia locale e del personale della Direzione Mobilità sta permettendo di utilizzare il parcheggio della Genovesa a piena capienza, di proteggere i quartieri dal traffico di attraversamento e di gestire al meglio afflussi e deflussi. Scelte e provvedimenti messi in campo per rendere la città sempre più attrattiva senza comprometterne la sua vivibilità”

«Il successo di Fieracavalli 2024 è stato possibile anche grazie a una città che ha saputo accogliere in modo sostenibile 140mila visitatori in 4 giorni – commenta Anna Nicolò, direttrice Operations di Veronafiere –. Merito della collaborazione tra Veronafiere e il Comune con gli assessorati competenti e di un grande e professionale lavoro della Polizia locale e delle Forze dell’Ordine sul territorio. Un impegno che ha garantito un’esperienza positiva e sicura per tutti i partecipanti del salone, riducendo al minimo l’impatto per i veronesi».





“Siamo soddisfatti per aver garantito, con uno sforzo importante visto l’organico, l’arrivo di un così alto numero di visitatori in collaborazione con Veronafiere, ATV e le due autostrade, non tralasciando però i quartieri e garantendo anche i servizi per la città, come i rilievi di infortunistica stradale”, dichiara il comandante Luigi Altamura.