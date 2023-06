Grave incidente in via Valpantena 80enne ricoverato in codice rosso

È ricoverato in codice rosso al Polo Confortini l’80enne conducente di una Honda Jazz che poco prima delle 15 oggi in via Valpantena ha perso il controllo del proprio veicolo, andando a schiantarsi contro un autoarticolato proveniente dal senso opposto.

Sul posto il Suem 118 e i Vigili del Fuoco oltre alla Polizia Locale con il Reparto Motorizzato che ha dovuto chiudere la strada per poter effettuare i rilievi. Dai primi accertamenti potrebbe trattarsi di un malore alla guida da parte dell’anziano. Il conducente 50enne serbo del camion non ha riportato ferite e ha subito soccorso l’automobilista.

Altro scontro tra una Fiat Panda e una Audi A3 in viale dell’Industria con via Bruno Poggiani e poco fa in via Torbido caduta autonoma di un monopattinista, trasportato in ospedale. Da inizio anno sono già 720 i sinistri rilevati dalla Polizia Locale.