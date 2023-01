Incidente in Corso Milano: motociclista investe pedone da inizio anno rilevati gia’ 30 sinistri con 5 guide in stato d’ebbrezza, scontri violenti e perdite di controllo

Ieri pomeriggio verso le 17 si è verificato un investimento di pedone, 56enne, in corso Milano da parte di un motociclista, 28enne, a bordo di un Honda SH. Il violento scontro si è verificato nei pressi dell’attraversamento pedonale all’incrocio con via Catania. Sul posto è intervenuto il personale del SUEM 118 con tre equipaggi ed altrettanti della Polizia Locale che ha dovuto chiudere la semicarreggiata in direzione Croce Bianca, per garantire i soccorsi ed effettuare i rilievi. I due feriti sono tati trasferiti in codice giallo al pronto soccorso del Polo Confortini. La dinamica è in corso di accertamento da parte degli specialisti del Nucleo Infortunistica. Un inizio d’anno 2023 molto pesante sulle strade del comune di Verona con ben 30 incidenti rilevati nei primi 9 giorni con 5 guide in stato di ebbrezza, furono 22 nel medesimo periodo del 2022. Le principali cause sono la distrazione con fuoriuscite autonome e le mancate precedenze, oltre alla guida sotto l’effetto dell’alcol.