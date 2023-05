Incidente via Nievo ad agosto 2022: deceduto 18enne alla guida di motociclo

E’ deceduto dopo nove A.B., 18enne alla guida di un motociclo Honda SH 125, che si era scontrato con un furgoncino in via Ippolito Nievo. Nel violento scontro era rimasto ferito un altro 18enne, passeggero, caduto dopo l’impatto. In quel pomeriggio su Verona stava piovendo e il sinistro fece intervenire tre mezzi del SUEM 118. Ricoverato per le gravi feriti prima a Borgo Trento e poi a Negrar è spirato ieri. E’ la ventesima vittima sulle strade della città di Verona nell’anno 2022. Nelle ultime 48 ore sono ben tredici i sinistri rilevati dalla Polizia Locale, gli ultimi due in via Avesani e in via Turbina entrambi con feriti. Da inizio anno sono 630 i sinistri rilevati con sei decessi, e dodici feriti in prognosi riservata.