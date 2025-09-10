Close Menu
    mercoledì 10 Settembre
    Investimento anziano in via Tevere: Polizia Locale rintraccia l’auto

    Polizia Locale 1 Min Read

    Con una indagine lampo, a cui hanno lavorato vari reparti della Polizia Locale e in particolare l’Ufficio Sistemi Informativi e Tecnologici, questo pomeriggio è stata trovata l’auto protagonista del grave investimento di un anziano pedone in via Tevere, avvenuto sabato scorso. Nei pressi di una azienda di autoriparazione in zona Spianà, gli agenti del Nucleo Infortunistica e con la collaborazione dei Vigili di Quartiere, hanno rinvenuto una Opel Astra Sw, con danni compatibili con l’incidente. Le targhe sono state rimosse, ma il telaio corrisponde al mezzo ricercato. Il proprietario risulta irrintracciabile. Dalle attività svolte con l’utilizzo delle telecamere a lettura targhe e grazie alla testimonianza di un teste che aveva indicato il colore e due lettere della targa è stato possibile individuare il veicolo. Dagli accertamenti in corso il pirata stradale si è già reso responsabile, lo scorso marzo, di un duplice investimento in viale Palladio e ha attualmente la patente sospesa a tempo indeterminato. La posizione dell’uomo pertanto risulta particolarmente grave, anche perchè l’anziano investito versa ancora in gravi condizioni.

