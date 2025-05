Polizia Locale: arrestato 31enne per furto nei negozi del centro

L’incremento dei servizi della Polizia Locale di Verona nei giorni di ponte ha permesso di arrestare un cittadino 31enne che nel pomeriggio di mercoledì si era reso protagonista di alcuni furti di vestiti e profumi in vari negozi del centro tra Via Mazzini e via Roma. L’uomo è stato bloccato dagli agenti del Reparto Territoriale. Il giudice ha convalidato l’arresto con obbligo di firma presso il Comando e rinvio del processo per richiesta di termini a difesa.

Nelle giornate del 30 aprile e del 1° maggio sono state inoltre identificate 121 persone, 235 veicoli controllati, 8 ordini di allontanamento notificati per accattonaggio molesto tra le vie del centro e in alcuni semafori. Quattro le persone sorprese alla guida in stato di ebbrezza e denunciate, cinque le patenti ritirate per mini sospensione e utilizzo di cellulare alla guida.