Polizia locale: blitz al Porto San Pancrazio fermati due stranieri

Dopo le segnalazioni dei cittadini e la denuncia della proprietà, una decina di agenti della Polizia Locale sono entrati questa mattina negli ex magazzini ferroviari, dove hanno trovato due cittadini marocchini, uno dei quali privo di documenti e pertanto accompagnato al Comando di via del Pontiere. Saranno segnalati alla Procura della Repubblica per invasione di edificio e danneggiamento. L’area è in forte degrado ed è diventata rifugio di persone dedite a commettere reati. Sul posto è intervenuta l’azienda proprietaria, con sede in Alto Adige per la messa in sicurezza dell’edificio. La Polizia Locale chiederà ai proprietari l’attivazione di un servizio di vigilanza privata e la pulizia periodica dell’area. Nel corso della settimana in zona Porto San Pancrazio sono state identificate 111 persone, con il sequestro di 4 veicoli privi di copertura assicurativa e il recupero di un veicolo compendio furto.