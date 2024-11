Polizia Locale. Controlli nei quartieri e in centro scoperto un banco gestito in modo abusivo in Piazza Erbe

La Polizia locale ha effettuato controlli con personale delle delegazioni e della polizia amministrativa, a seguito di esposti di cittadini. Sequestrato un panetto di hashish nascosto vicino al Tempio Votivo, dove le unità cinofile Axel e Rio hanno individuato la droga nascosta nei cespugli. Controlli estesi alle aree verdi di Borgo Roma e Borgo Milano con 77 persone controllate e due segnalate come assuntori di sostanze stupefacenti. Nei giardini di via Campania i vigili di quartiere hanno individuato una minorenne che era scappata di casa, subito soccorsa e riportata dalla famiglia. Interessate anche le aree dei bastioni di circonvallazione interna e nuovo controllo dell’ex palazzo Telecom in via Leoncino con una persona denunciata perchè stava occupando l’immobile, recentemente chiuso dalla proprietà. Controlli anche in piazza Erbe, su richiesta di cittadini, per verificare la corrispondenza delle attività in atto alle norme del regolamento comunale del mercato e dei banchi. Sono stati sanzionati ben nove commercianti, per la merce in vendita appoggiata a terra o appesa, l’utilizzo improprio parti del banco e per altre violazioni, mentre un banco era gestito in modo abusivo come emerso da accertare successivi presso la polizia amministrativa. Infatti poche ore dopo il controllo, lo studio del commercialista del proprietario ha presentato una segnalazione certificata di inizio attività con il nominativo del corretto gestore, che porterà alla sanzione di 5.200 euro.