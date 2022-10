Polizia locale: denunciato pirata della strada che investe ciclista in via Unità d’Italia.

Questa mattina lunga serie di incidenti un città

Il Nucleo Infortunistica della Polizia Locale ha denunciato un 21enne veronese per omissione di soccorso e per fuga dopo che con il proprio veicolo ha investito ieri pomeriggio in via Unità d’Italia un ciclista, senza prestare soccorso. Il sinistro è stato ripreso dai sistemi di videosorveglianza e grazie a testimonianze e alla targa è stato possibile recuperare il veicolo e segnalarlo alla Procura. La patente è stata immediatamente ritirata. Questa mattina serie di incidenti che hanno impegnato la Polizia Locale.

Alle 7.30 incidente auto-moto in via Torbido nell’orario di punta con lunghe code fino a San Michele. Una Opel Corso si è scontrata con una Honda SH, il cui conducente è stato trasportato dal Suem 118 L Polo Confortini. Alcoblow negativo per entrambi i conducenti. La dinamica è da accertare. Alle 8 in VIA S. GIACOMO all’intersezione con VIA COMACCHIO investimento di pedone, ferito media gravità da parte di un motociclo Brixstone il cui conducente negativo alcoblow, pedone trasportato presso il P.S. di B.go TN. Sempre in zona via Comacchio investimento di ciclista da parte di una Hyundai e velocipede da donna marca Revival entrambi i conducenti negativi alcoblow. La conducente del velocipede è stata trasportata presso il P.S. B,go TN. Alle 8.30 in

VIA VALPANTENA è avvenuta una caduta autonoma di motociclista, media gravità. Motociclo Ktm condotto da un 18enne. Poco prima delle 9 in via Mameli investimento di ciclista, media gravità da parte di una Volkswagen conducente negativo alcoblow. Velocipede marca Nocini da uomo di colore nero condotto da un 28enne trasportato a Borgo Trento. Dinamica da accertare