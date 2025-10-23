Polizia Locale e tecnici Motorizzazione: controlli su camion fuori regola

E’ scattato mercoledì mattina al Quadrante Europa un vero e proprio blitz della Polizia locale su autocarri fuori regola dal punto di vista meccanico piuttosto che su autisti che non rispettavano i tempi di guida e di riposo. La Squadra Controllo Autotrasporto di via del Pontiere ha condotto presso i tecnici della Motorizzazione di via della Genovesa quattro autocarri per sottoporre a revisione i mezzi pesanti (tre stranieri e uno italiano) e tutti hanno presentato anomalie.

Gli agenti hanno redatto 8 verbali per mancato rispetto dell’art.79 del Codice della Strada rilevando anomali alle luci, impianto frenante non funzionante, bitonali non conformi, problemi strutturali del rimorchio, anomalie di parti meccaniche e copertoni tagliati. Un verbale è relativo alla guida senza scheda tachigrafica da notificare all’impresa (art.179). Venti verbali sono stati comminati per violazione dell’art.174 sui tempi di guida e riposo non rispettati.

Al termine dei controlli due mezzi sono stati sospesi dalla circolazione fino a sistemazione delle anomalie e un mezzo è stato inviato a revisione straordinaria per motivi strutturali gravi.

La collaborazione tra Polizia locale di Verona e i tecnici della Motorizzazione è una leva in più per rispondere alle esigenza di sicurezza dell’autotrasporto di merci, nel più grande interporto nazionale dove transitano molti veicoli con criticità tecniche e che obbligano al fermo e alla successiva revisione straordinaria. Questi controlli sono richiesti sia dalle associazioni di categoria che da molti imprenditori del settore che investono in veicoli a norma.