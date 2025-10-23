Close Menu
    ULTIME NOTIZIE
    venerdì 24 Ottobre
    Demo

    Polizia Locale e tecnici Motorizzazione: controlli su camion fuori regola

    Polizia Locale 2 Mins Read

    E’ scattato mercoledì mattina al Quadrante Europa un vero e proprio blitz della Polizia locale su autocarri fuori regola dal punto di vista meccanico piuttosto che su autisti che non rispettavano i tempi di guida e di riposo. La Squadra Controllo Autotrasporto di via del Pontiere ha condotto presso i tecnici della Motorizzazione di via della Genovesa quattro autocarri per sottoporre a revisione i mezzi pesanti (tre stranieri e uno italiano) e tutti hanno presentato anomalie.

    Gli agenti hanno redatto 8 verbali per mancato rispetto dell’art.79 del Codice della Strada rilevando anomali alle luci, impianto frenante non funzionante, bitonali non conformi, problemi strutturali del rimorchio, anomalie di parti meccaniche e copertoni tagliati. Un verbale è relativo alla guida senza scheda tachigrafica da notificare all’impresa (art.179). Venti verbali sono stati comminati per violazione dell’art.174 sui tempi di guida e riposo non rispettati.

    Al termine dei controlli due mezzi sono stati sospesi dalla circolazione fino a sistemazione delle anomalie e un mezzo è stato inviato a revisione straordinaria per motivi strutturali gravi.

    La collaborazione tra Polizia locale di Verona e i tecnici della Motorizzazione è una leva in più per rispondere alle esigenza di sicurezza dell’autotrasporto di merci, nel più grande interporto nazionale dove transitano molti veicoli con criticità tecniche e che obbligano al fermo e alla successiva revisione straordinaria. Questi controlli sono richiesti sia dalle associazioni di categoria che da molti imprenditori del settore che investono in veicoli a norma. 

    Keep Reading

    Add A Comment

    Comments are closed.

    REDAZIONE

    Vuoi inviare un comunicato?

    redazione@ilgiornaledeiveronesi.it

    ESCLUSIVE

    Concessione di contenuti esclusivi

    info@lioncomunication.com

    PUBBLICITA’

    Articoli sponsorizzati
    Banner pubblicitari

    info@lioncomunication.com

    Le nostre collaborazioni

    *I.P. = Inserzione Pubblicitaria

    Mail: info@lioncomunication.com
    Telefono: 393 941 3610

    Facebook Youtube

    Editore: Diego Cordioli – Direttore responsabile: Claudio Beccalossi – Registrato presso il Tribunale di Verona al n. 2179
    © Copyright Il Giornale dei Veronesi, tutti i diritti riservati – Proprietario: Lion Comunication Srls – P.Iva 04247940234 – Privacy PolicyCookie Policy