Polizia Locale: fine settimana di impegno straordinario tra turisti, podisti, cantieri e incidenti

Un tour de force come durante le festività natalizie, quelle da bollino rosso. Sono stati tre giorni impegnativi per la Polizia Locale tra venerdì e domenica con assalto di migliaia di turisti stranieri e italiani, gite scolastiche, fans di Peter Gabriel, i 15.000 podisti per la 40.ima edizione della Straverona e tutte le conseguenze per montaggi e smontaggi in Arena e la movimentazione di oltre 30 TIR con un piano della sicurezza aggiornato, con un vero puzzle che si è completato perfettamente nel primo pomeriggio. I piani predisposti dal Comando di via del Pontiere hanno funzionato alla perfezione, anche con risposte immediate a situazioni difficili come l’uscita di auto di turisti da alcuni alberghi del centro, subito risolte grazie all’immediato intervento dell’ufficiale di coordinamento. Gestione dei parcheggi, della viabilità dei cantieri e della chiusura delle strade, assieme ai volontari della Straverona hanno permesso di garantire a tutti la movimentazione dei podisti ma anche il regolare traffico cittadino. Sono stati rilevati cinque sinistri dalla mezzanotte, il primo poco prima dell’una di notte in via Marco Polo con 4 veicoli regolarmente parcheggiati, danneggiati da un motociclo che ha perso il controllo. Il conducente del mezzo a due ruote è poi fuggito facendo perdere le tracce. Saranno utile le numerose telecamere della zona per individuare chi era alla guida. L’invito è quello di presentarsi al Comando di via del Pontiere. Investita una 29enne nel pomeriggio in via Torbido, da una Lancia Musa che probabilmente non ha dato la precedenza alla ragazza.