Polizia Locale: giovane arrestato in possesso di numerose sostanze psicoattive. Tra queste la pericolosa ‘Blue Punisher’

Sono numerose le sostanze psicoattive, oltre a cocaina, e diverse decine di grammi di ketamina, che sono state sequestrate ad un giovane di 18 anni arrestato dalla Polizia locale, a seguito di una perquisizione delegata dalla Procura della Repubblica.

Il giovane è stato trovato infatti in possesso – oltre a sostanze psicoattive, cocaina, e ketamina – di metanfetamine e MDMA, 28 pastiglie di extasy tra le quali la pericolosa ‘Blue Punisher’.

Si tratta di una delle pasticche di ecstasy più pericolose in assoluto. Gli effetti possono essere cinque volte più dannosi rispetto ad altre droghe a base di anfetamine. Il colore è blu e sopra ha impresso il volto del celebre personaggio della Marvel dal quale trae appunto il nome.



Sequestrata anche la ‘2C-B’, che è una sostanza psicoattiva appartenente alla famiglia delle feniletilammine 2C, con effetti di tipo prevalentemente psichedelico o entactogeno.



Trovata anche cocaina sintetica di colore rosa. Dopo la direttissima svoltasi nella giornata odierna, con la convalida dell’arresto per detenzione ai fini di spaccio, il giovane è stato rilasciato e la difesa ha chiesto i termina difesa per il rinvio del processo a marzo 2026.

