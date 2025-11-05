Close Menu
    ULTIME NOTIZIE
    mercoledì 5 Novembre
    Demo

    Polizia Locale: giovane arrestato in possesso di numerose sostanze psicoattive. Tra queste la pericolosa ‘Blue Punisher’

    Polizia Locale 1 Min Read

    Sono numerose le sostanze psicoattive, oltre a cocaina, e diverse decine di grammi di ketamina, che sono state sequestrate ad un giovane di 18 anni arrestato dalla Polizia locale, a seguito di una perquisizione delegata dalla Procura della Repubblica.

    Il giovane è stato trovato infatti in possesso – oltre a sostanze psicoattive, cocaina, e ketamina – di metanfetamine e MDMA, 28 pastiglie di extasy tra le quali la pericolosa ‘Blue Punisher’.
    Si tratta di una delle pasticche di ecstasy più pericolose in assoluto. Gli effetti possono essere cinque volte più dannosi rispetto ad altre droghe a base di anfetamine. Il colore è blu e sopra ha impresso il volto del celebre personaggio della Marvel dal quale trae appunto il nome.


    Sequestrata anche la ‘2C-B’, che è una sostanza psicoattiva appartenente alla famiglia delle feniletilammine 2C, con effetti di tipo prevalentemente psichedelico o entactogeno.


    Trovata anche cocaina sintetica di colore rosa. Dopo la direttissima svoltasi nella giornata odierna, con la convalida dell’arresto per detenzione ai fini di spaccio, il giovane è stato rilasciato e la difesa ha chiesto i termina difesa per il rinvio del processo a marzo 2026.
     

    Keep Reading

    Add A Comment

    Comments are closed.

    REDAZIONE

    Vuoi inviare un comunicato?

    redazione@ilgiornaledeiveronesi.it

    ESCLUSIVE

    Concessione di contenuti esclusivi

    info@lioncomunication.com

    PUBBLICITA’

    Articoli sponsorizzati
    Banner pubblicitari

    info@lioncomunication.com

    Le nostre collaborazioni

    *I.P. = Inserzione Pubblicitaria

    Mail: info@lioncomunication.com
    Telefono: 393 941 3610

    Facebook Youtube

    Editore: Diego Cordioli – Direttore responsabile: Claudio Beccalossi – Registrato presso il Tribunale di Verona al n. 2179
    © Copyright Il Giornale dei Veronesi, tutti i diritti riservati – Proprietario: Lion Comunication Srls – P.Iva 04247940234 – Privacy PolicyCookie Policy