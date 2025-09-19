Close Menu
    Polizia Locale: giovane automobilista con prontezza sterza e si lancia fuori dal veicolo che ha un guasto ai freni

    Polizia Locale

    Momenti di paura per una giovane automobilista che ieri sera, poco prima delle 20, in via Torbido diretta verso borgo Venezia è stata costretta a gettarsi fuori dal veicolo perché i freni del mezzo, una Fiat Panda, si erano improvvisamente bloccati.

    Per evitare ulteriori danni, la ragazza ha sterzato verso l’area di un distributore di carburante, dove non era presente nessuna e dove un ostacolo fisso in cemento ha bloccato il mezzo fuori controllo mentre lei si lanciava fuori.

    Subito due automobilisti si sono fermati a dare assistenza alla sventurata conducente che non ha avuto particolari danni fisici. Sul posto per i rilievi è intervenuta la Polizia locale di Verona che ha acquisito le immagini di videosorveglianza cittadina che ha registrato l’intero evento.

