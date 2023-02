Polizia Locale: grave incidente in Corso Milano

Lo scontro tra un mezzo di Poste Italiane e un autobus autosnodato di ATV in una rotonda di corso Milano, venerdì scorso verso le 11, ha provocato il grave ferimento di una 28enne, residente nel Lazio, addetta alle consegne delle lettere, per cause in corso di accertamento da parte del Nucleo Infortunistica della Polizia Locale. Il sinistro ha provocato disagi alla viabilità e si è reso necessario l’intervento di pattuglie di supporto. La donna alla guida del mezzo di Poste è ricoverata in prognosi riservata al Polo Confortini. Da inizio anno la Polizia Locale ha rilevato già 161 sinistri, di cui due con prognosi riservata e due decessi, tra cui l’uomo investito dalla sua stessa auto in Borgo Roma.