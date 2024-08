Polizia Locale. Grave incidente in viale Colombo

Grave incidente stradale a mezzanotte in viale Colombo prima dell’incrocio con via da Mosto. Nello scontro coinvolti due motociclisti, entrambi 57enni, che viaggiavano su una QJ Motor e su un Piaggio Liberty.

I soccorritori del SUEM 118 giunti in pochi minuti sul posto hanno trovato i due uomini in gravi condizioni. Uno, veronese, è ora ricoverato in terapia intensiva all’ospedale di Borgo Trento, mentre l’altro, emiliano, ha riportato diverse fratture ma non è in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenute tre pattuglie della Polizia locale, che hanno provveduto ai rilievi di legge informando il Pubblico Ministero di turno.

La strada è rimasta chiusa per oltre due ore. In fase di accertamento la dinamica dell’incidente.