Polizia Locale. Incidente mortale in via Cipolla

Incidente mortale questa mattina in via Cipolla dove la Polizia Locale è intervenuta alle 10 di questa mattina per uno scontro tra una Ford Fiesta che si spostava sul lato sinistro della propria corsia di marcia in direzione Valpantena e un furgone Nissan diretto a Porta Vescovo.

Il conducente dell’auto, un 84enne residente a Poiano, è deceduto sul posto dopo i tentativi di rianimazione effettuati dal medico e dai sanitari del SUEM 118.

Non si esclude che la causa della perdita di controllo improvvisa sia dovuta ad un malore dell’autista.

Il Nucleo Infortunistica ha proceduto ai rilievi di legge, sottoponendo a sequestro i veicoli ed informando il Pubblico Ministero di turno.

Dalla mezzanotte sono già cinque i sinistri rilevati dalla Polizia Locale.

All’incrocio tra via Da Vico e viale Colombo è avvenuto lo scontro tra una Ford Fiesta e una Fiat 500, con entrambi i conducenti finiti in ospedale, che si aggiunge all’investimento in via Fincato ai danni di un pedone 75enne, oltre a due investimenti di ciclisti in viale delle Nazioni e via Mondadori.