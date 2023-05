Polizia locale lotta allo spaccio di stupefacenti: 1 arresto e vari sequestri di droga per oltre mezzo chilo. Fondamentali le segnalazioni dei cittadini di San Michele

Nonostante lo straordinario impegno per la gestione dei cantieri della filovia, continua l’impegno della Polizia Locale nel contrasto al microspaccio di sostanze stupefacenti. Ancora una volta fondamentali le segnalazioni dei cittadini, questa volta della zona di san Michele che hanno portato all’arresto di un cittadino ghanese, 29enne, residente in città, sorpreso in bicicletta mentre deteneva una cospicua quantità di cocaina, ben 111gr. I fatti sono accaduti nel pomeriggio di mercoledì quando una pattuglia del Nucleo di polizia giudiziaria ha notato l’uomo uscire nella zona di via Berbera con un sacchetto che conteneva la droga. Altre due dosi di droga erano custodite negli slip dell’uomo, già protagonista di episodi legati agli stupefacenti e con l’obbligo di firma in atto. Il giudice ha convalidato l’arresto e ha disposto gli arresti domiciliari, rinviando il processo al 7 luglio.

Altra operazione è avvenuta lunedì scorso quando il Nucleo Cinofili nel controllare la zona di via Fedrigoni, proprio mentre gli addetti del comune stavano effettuando la nuova segnaletica per il cantiere della filovia, con il cane Axel procedeva al rinvenimento di oltre un etto di hashish nascosto all’interno di una siepe. Nel solo mese di aprile le unità cinofile del comando di Polizia Locale hanno recuperato 546 gr. di varie sostanze stupefacenti, tra la zona della stazione e Veronetta, segnalando alla Prefettura 12 persone quali assuntori.

L’assessora alla sicurezza Stefania Zivelonghi “Un plauso al nucleo di pg per l’importante risultato conseguito ed un ringraziamento ai cittadini di San Michele, vedette sul territorio, che segnalano criticità e situazioni sospette.”