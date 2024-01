Polizia Locale. Nella notte due fuoriuscite autonome con conducenti positivi all’alcol. Nei primi cinque giorni dell’anno rilevati gia’ 15 incidenti

A ridosso della fine delle vacanze si registrano due nuovi incidenti con fuoriuscite autonome. La scorsa notte, intorno all’una in via Lazzaretto, un conducente ha perso il controllo di una Ford Focus centrando il muretto del ponte sul canale. Il tasso alcolemico riscontrato era quasi tre volte oltre al limite.

Alla stessa ora, in via Fincato, un’autovettura è finita contro un muretto danneggiandolo. Per le verifiche sono intervenuti sul posto anche i Vigili del Fuoco. Anche in questo caso nessuna conseguenza per il conducente, risultato positivo con il tasso d’alcol superiore a 1,50 gr/l.

Per entrambi scatterà la denuncia penale e un lungo periodo di sospensione della patente.

Alle 9 di questa mattina invece scontro in via Cà di Aprili tra un autocarro Volkswagen Transporter e una Lancia Y, il cui conducente è stato trasportato all’ospedale di Borgo Trento. La dinamica è da accertare mentre i conducenti dei veicoli sono risultati negativi ad alcoblow.

Nei primi 5 giorni dell’anno 2024 sono già 15 i sinistri rilevati dalla Polizia Locale.