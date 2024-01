Polizia Locale. Nuovo episodio di pirateria stradale, ieri sera ferita una coppia di anziani. Nel 2023 in crescita i procedimenti per fuga e omissione di soccorso

Gli agenti della Polizia locale sono sulle tracce del pirata della strada che ieri sera, poco prima delle 20, ha investito in via Centro una coppia, marito e moglie rispettivamente di 76 e 74 anni, che stava attraversando le strisce pedonali all’incrocio con via Gorizia. L’automobilista, alla guida di un’autovettura Renault, dopo aver colpito la coppia è fuggito lasciando perdere le proprie tracce.

A seguito dell’impatto l’uomo è stato ricoverato in ortopedia, mentre alla donna è stata diagnosticata una prognosi di 30 giorni.

Grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, la Polizia locale sta verificando la via di fuga del veicolo. L’appello del Comando all’investitore è quello di presentarsi subito presso gli uffici di via del Pontiere, per non aggravare ulteriormente la posizione dal punto di vista penale.

Nel solo anno 2023 sono stati 125 i procedimenti per fuga ed omissione di soccorso, mentre sono 94 quelli dell’anno 2022. Un aumento importante di episodi, che dimostrano l’impegno degli agenti della Polizia locale anche nel rintracciare chi fugge dopo un sinistro con feriti, o anche dopo aver danneggiato veicoli in marcia o in sosta.