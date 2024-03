Polizia Locale. Rubano ambulanza a San Martino Buon Albergo e danneggiano auto parcheggiate in citta’

La Polizia locale è intervenuta nella notte in via Golosine dove è stata ritrovata, abbandonata e senza le chiavi a bordo, un’ambulanza che, poco prima, si era scontrata con una Seat Arona e una Volkswagen regolarmente parcheggiate.

L’ambulanza risulta essere stata rubata davanti un’officina a San martino Buon Albergo, e gli investigatori del Nucleo Infortunistica sono sulle tracce dei ladri che sono arrivati in città in piena notte provocando danni probabilmente ad altri veicoli.

Da un primo esame, infatti, emergono ulteriori danneggiamenti attualmente in corso di ricostruzione. La Polizia locale invita chi trovasse il proprio veicolo sinistrato a rivolgersi agli uffici del Nucleo Infortunistica in via SS. Trinità.

Questo intervento chiude una settimana di grande lavoro della Polizia locale, a causa soprattutto della molta pioggia caduta in città. Sono stati rilevati 32 incidenti, molti provocati dall’alta velocità e dall’incapacità di guidare con la pioggia, a cui se ne aggiungono ben cinque per guida in stato di ebbrezza. Da inizio anno sono 244 i sinistri rilevati dalla Polizia Locale, in aumento rispetto al 2023 quando furono 236 alla stessa data.