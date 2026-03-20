Sicurezza urbana: maxi controlli sui bus, record di identificati e sanzionati

Durante l’attività ispettiva svolta nel pomeriggio di giovedì 19 marzo, su 61 autobus controllati sono state identificate 1.865 persone e sanzionati 161 passeggeri. Un minorenne è stato denunciato per il possesso di una pistola a salve, una persona è stata segnalata alla Prefettura per detenzione di sostanze stupefacenti e un’altra alla Procura per rifiuto di fornire le generalità. I controlli hanno interessato sia il centro città sia le fermate delle periferie.

Nuova operazione del Reparto Territoriale della Polizia Locale di Verona, che ha registrato numeri record di controlli e sanzioni, in collaborazione con ATV – Azienda Trasporti Verona. L’attività straordinaria ha riguardato autobus urbani ed extraurbani ed è stata disposta dal comandante Luigi Altamura, in attuazione delle indicazioni emerse in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, anche a tutela di autisti e passeggeri.

Un servizio di prossimità particolarmente apprezzato da cittadini e utenti del trasporto pubblico locale.

Complessivamente, venti operatori tra ufficiali e agenti della Polizia Locale, verificatori ATV e personale di vigilanza privata hanno effettuato controlli capillari sui passeggeri, elevando 161 verbali per mancato possesso del titolo di viaggio, di cui 44 saldati immediatamente per un importo complessivo di 2.266 euro.

I controlli hanno interessato le linee 11, 12, 13, 144, 138, 139, 110, 51, 61, 21, 23 e 24, sia in entrata sia in uscita dal capoluogo, con verifiche alle fermate della stazione ferroviaria di Porta Nuova, Castelvecchio, piazza Bra e nei quartieri di Santa Lucia, Borgo Trento e Borgo Roma.

Durante le operazioni, un 17enne è stato trovato in possesso di una pistola a salve ed è stato denunciato per violazione della normativa sulle armi; una persona è stata denunciata per rifiuto di fornire le proprie generalità; un giovane è stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti ed è stato segnalato alla Prefettura.

Monitorate anche le aree di Porta Vescovo, Veronetta, piazza e corso Castelvecchio.

I controlli sono stati supportati dal sistema di videosorveglianza a bordo dei mezzi ATV e dalle telecamere cittadine gestite dalla centrale operativa di Lungadige Galtarossa. Le attività proseguiranno sulle linee e nelle zone dove sono stati segnalati episodi di microcriminalità, in particolare tra piazzale XXV Aprile, Veronetta e Porta Vescovo.

Particolare attenzione sarà riservata alle aree più frequentate da minorenni, spesso oggetto di segnalazioni da parte dei cittadini per attività illecite.