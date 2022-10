Rapina in Piazza Arsenale: gli agenti delle Volanti arrestano un minore e ne denunciano altri tre

Si sono avvicinati ad un giovane che venerdì sera, intorno alle 21.30, passeggiava in Piazza Arsenale, lo hanno accerchiato, spinto a terra, gli hanno sottratto la borsa a tracolla e sono scappati con la refurtiva.

Quando gli agenti delle Volanti sono giunti sul posto, pochi minuti dopo che la vittima aveva segnalato al 113 quanto accaduto, hanno immediatamente individuato tre dei giovani coinvolti nella rapina. Uno di loro, trovato in possesso dell’abbonamento di Gardaland intestato alla vittima, è stato arrestato, mentre gli altri due ragazzi sono stati denunciati insieme ad un altro minore rintracciato, poco dopo, dagli agenti delle Volanti nella sua abitazione.

Per i quattro minorenni – tutti di età compresa tra i 14 e i 15 anni – il reato contestato è quello di rapina aggravata in concorso.

Al termine degli accertamenti, su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minori di Venezia, il ragazzo arrestato è stato condotto presso il C.P.A. di Treviso in attesa dell’udienza di convalida. Dopo la convalida dell’arresto, il giudice ha disposto nei confronti del minore la misura del collocamento in comunità.

Si precisa che la responsabilità penale sarà accertata solo all’esito del giudizio con sentenza penale irrevocabile.