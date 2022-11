Villafranca di Verona. Piano asfalti 2022

Piano asfalti 2022: Euro 450.000

Ditta realizzatrice: Erregi SRL di San Martino di Lupari (PD)

Ribasso d’asta: 18,41%

Vie interessate dall’intervento:

via Prina

via Roma

via Rensi

via Cadellora – tratto da casa Spinelli a Variante S.R. 62 sud

via Dossi – tratto dalla rotatoria di via Porta al ponte sul fiume Tione

Inizio lavori: martedì 8 novembre con l’asfaltatura di via Prina

cronoprogramma: 8- 23 novembre 2022

L’Assessore ai LL.PP. Francesco Arduini: “i lavori su via Prina partiranno martedì 8 novembre. È già stata emessa l’ordinanza che prevede una modifica della viabilità di via Prina, eccetto per i residenti, con chiusura al traffico, divieto di sosta con rimozione forzata dei mezzi e deviazione del trafficio in via Magenta e via dei Colli. Le misure interesseranno anche i mezzi ATV.

Il manto stradale verrà interamente asfaltato e realizzato un bynder da 7 centimetri. In base alle temperature si deciderà poi se proseguire con le vie seguenti o se rinviare le lavorazioni alla primavera, intorno ai primi di marzo, quando le temperature lo consentiranno.

Si tratta di interventi molto attesi dalla comunità, soprattutto quello in via Prina, via Roma e via Rensi, in quanto si è provveduto precedentemente a sistemare tutti i sottoservizi (acqua, luce gas) e, dopo un periodo naturale di assestamento, si può provvedere alla sistemazione delle strade.”

Il Sindaco Roberto Dall’Oca: “nonostante difficoltà per I problemi dovuti ai rincari, al “caro-bollette” e al taglio di 600.000 euro proprio sugli asfalti, l’Amministrazione ha voluto porre una particoalre attenzione alla sistemazione delle strade, ancdando a completare progettualità avviate, infatti abbiamo dato prosecuzione al tratto degli asfalti di Rosegaferro, al completamento dei lavori fatti al Castello con i marciapiedi di via Roma e via Rensi e ora il completamento della viabilità in via Prina, dopo i recenti lavori fatti su via Custoza. In via Prina verrà anche sistemata la segnaletica orizzontale.

Con gli uffici sono state prese in condiderazione le segnalazioni pervenute dai cittadini e dagli amministratori per dare risposte significative e mantenere il livello delle nostre strade sempre efficiente. Dopo investimenti di circa 2 milioni e mezzo di euro, rimane ancora molto da fare in un territorio che conta 200 km di strade comunali. L’emergenza della crisi energetica ha distolto enormi somme alla programmazione ma mai è mancata l’attenzione sul tema.”

Villafranca di Verona, 4 novembre 2022