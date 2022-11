Il Brasile a fiera cavalli un esempio di come creare rete Con la conclusione di fiera cavalli, a tutti visitatori sono saltati all’occhio i cavalli Criouli brasiliani, che si sono presentati con il fascino della cultura del folklore e della vita dei gauchos. Il Brasile era ospitato da Anacc, l’associazione italiana allevatori cavallo criollo. Il presidente dell’ associazione Vittorio Rabboni è uno dei pionieri italiani nel rapportarsi commercialmente con il Brasile e tutto il Sudamerica per quanto riguarda il Cavallo Criollo. Il Brasile era molto ben rappresentato dall’ associazione brasiliana cavallo criollo dal vice presidente André Luiz Narciso Rosa e il tecnico veterinario e vice presidente Fernando González. Una storia che fino qui è normale, tuttavia il bello è stato vedere nazioni del Sudamerica insieme con un’ unica mission: promuovere la razza Del Criollo, supportata da una realtà italiana. Il cavallo criollo è molto apprezzato in Italia per le sue qualità di versatilità, docilità e forza, è un cavallo capace di svolgere diverse attività. A Verona si sono svolte le gare di morfologia e funzionalità con partecipanti da tutta Europa. Quest’anno la delegazione brasiliana era composta da altri allevatori e appassionati, appositamente arrivati per visitare Fiera Cavalli a conferma del legame sempre vivo che lega la regione veneta al Brasile e a tutto il Sud America. Jesusleny Gomes Veneta e veronese d’adozione, brasiliana d’origine era presente e ha potuto assaporare una cavalcata con un vero Criollo brasiliano, anche se solo nei dintorni dei padiglioni della fiera! “Ancora una volta il mio brasile e il mio Veneto insieme.“, un’ occasione per rilevare ancora una volta l’importanza di questi legami storici che ci unisce, ancora una volta l’unione di due culture così vicine. Inoltre, la delegazione è stata anche onorata della visita del Console Generale del Brasile a Milano, Ambasciatore Hadil da Rocha-Vianna, presente in fiera per la visita ufficiale al Governo della Regione Veneto, dove ha evidenziato l’importanza di rapporti tra Veneto e Brasile, visto l’alto numero di cittadini brasiliani presenti in quella Regione.