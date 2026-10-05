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    Incendio a Peschiera del Garda. Polato (FdI): “Vicinanza alla comunità e ai feriti. Grazie ai Vigili del Fuoco e ai nostri imprenditori: la loro prontezza ha evitato il peggio”

    Politica Europa 1 Min Read

    “L’epilogo poteva essere ben diverso. La rapidità e la reattività con cui si è intervenuti hanno evitato il peggio e dimostrano quanto i nostri imprenditori siano preparati e attenti sul fronte della sicurezza. Un modello che, anche grazie all’applicazione delle norme italiane ed europee, rappresenta un esempio di capacità d’intervento per tanti altri Paesi”.

    È quanto dichiara l’europarlamentare di Fratelli d’Italia Daniele Polato, intervenuto in merito all’incendio divampato questa notte all’interno del Camping Bella Italia di Peschiera del Garda.

    “Un ringraziamento va innanzitutto agli uomini della sicurezza del camping, che hanno evacuato velocemente tutti gli ospiti, e poi ai Vigili del Fuoco, alle Forze dell’Ordine e a tutti i soccorritori. La loro professionalità e la tempestività dell’intervento sono state decisive.

    Siamo vicini ai feriti e alle loro famiglie, così come al titolare Federico Delaini e a tutta la comunità di Peschiera del Garda, che saprà, ancora una volta, reagire e affrontare con determinazione questo momento, come sappiamo fare noi veneti, rimboccandoci le maniche”.

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