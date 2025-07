Il Ministro Bernini visita il centro di ricerca Aptuit, eccellenza scientifica del nostro Paese

L’ad Maria Pilla: “Grata per l’attenzione riservata alla nostra missione”

Verona, 14 luglio 2025

Il ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha visitato oggi a Verona Aptuit, l’azienda specializzata in servizi per la scoperta e lo sviluppo di farmaci innovativi in oncologia, neuropsichiatria, e malattie rare che fa parte del gruppo Evotec SE, società quotata alla borsa tedesca e al Nasdaq. Lo stabilimento di Verona, unico centro del gruppo ad ospitare sotto uno stesso tetto tutte le competenze necessarie per sviluppare un farmaco, preserva in Italia la tradizione e le competenze di oltre cinquant’anni di attività in ricerca e sviluppo , e attualmente occupa circa 900 addetti – di cui 600 ricercatori – provenienti da oltre 20 paesi diversi operanti in una sede con circa 50.000 m2 di laboratori.

La visita del ministro Bernini, a cui ha partecipato anche il parlamentare Europeo On. Flavio Tosi e il deputato On. Paola Boscaini, è stata un’occasione di confronto sui principali aspetti dello sviluppo di nuovi farmaci in Italia e sulle possibili sinergie per potenziare il tech transfer biomedico nel nostro Paese, nonché un importante momento di riflessione sul rientro dei cervelli e sugli incentivi alla ricerca.

“Sono onorata che il Ministro Bernini abbia voluto visitare il nostro centro di ricerca, dove siamo in grado di trasformare promettenti scoperte scientifiche in nuovi farmaci, grazie alla compresenza di tutte le competenze scientifiche necessarie a sviluppare una terapia farmacologica dalla scoperta del meccanismo d’azione biologico, alla sintesi della molecola fino alla sperimentazione clinica. In Italia non esistono oggi altri soggetti industriali con la medesima tipologia ed ampiezza di offerta” ha commentato Maria Pilla, amministratore delegato di Aptuit.

“Cercare nuove cure per migliaia di pazienti affetti da malattie rare o ad oggi incurabili è la nostra missione ed è importante la vicinanza che oggi il mondo delle Istituzioni ci ha testimoniato” ha aggiunto Pilla.

Attualmente Aptuit serve oltre 250 clienti in tutto il mondo, tra cui le maggiori aziende farmaceutiche multinazionali, ma anche numerose medie e piccole imprese e start-up.

Aptuit, in collaborazione con CDP Venture Capital e Angelini Ventures, ha inoltre fondato il Polo Nazionale di Trasferimento Tecnologico “Extend”, completamente dedicato al settore biofarmaceutico. Questa iniziativa sviluppa nuove partnership per la scoperta di farmaci con Università e centri di ricerca in Italia, accelerando lo sviluppo delle loro terapie più promettenti e permettendo la nascita in Italia di start-up innovative.