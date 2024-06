Agricoltura. On. Caretta (FdI), lodevole tentativo del M5S di autoabolirsi dal panorama politico

“Gli stessi incompetenti che dicevano di aver abolito la povertà, riuscendo solo a impoverire le casse dello Stato con la follia del superbonus, invece di andare a nascondersi continuano a strepitare, sproloquiando contro il governo Meloni e contro il ministro Lollobrigida. Tanto per chiarirci: mentre per il M5S è normale pagare la gente per non lavorare, il ministro Lollobrigida è andato in Europa a tutelare il diritto al lavoro degli agricoltori, a riformare la PAC, a ribadire la necessità del giusto prezzo per il lavoro di chi, con fatica e dedizione, produce le eccellenze agroalimentari italiane, a difendere il cibo sano dall’avvento di porcherie sintetiche che tanto piacciono ai grillini. Questi mentitori seriali non hanno abolito la povertà, ma a forza di bugie riusciranno ad abolirsi da soli dal panorama politico italiano”.

Così in una nota l’On. Maria Cristina Caretta di Fratelli d’Italia, Vicepresidente della Commissione agricoltura a Montecitorio.