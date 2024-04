Baby gang: Ostellari, A Verona Questore emette 3 avvisi orali e un ammonimento, primo in Veneto

Verona, 10 aprile

“Il Questore di Verona, Roberto Massucci, che ringrazio, ha firmato tre avvisi orali e tre divieti di accesso a pubblici esercizi per altrettanti ultra quattordicenni. Inoltre ha emesso un ammonimento e relativa sanzione amministrativa a carico dei genitori di un tredicenne. Tutti i provvedimenti sono stati introdotti dal decreto Caivano, per combattere la criminalità minorile. Non hanno funzione repressiva, ma preventiva, e consentono di intervenire prima che la carriera criminale dei minori si consolidi, coinvolgendo le famiglie. Fra questi, l’ammonimento per i minori di quattordici anni, emesso alla presenza dei genitori, è il più innovativo. Segnalo che quello firmato dal dottor Massucci è il primo in Veneto”.

Lo ha dichiarato il Sottosegretario di Stato alla Giustizia, Senatore Andrea Ostellari.