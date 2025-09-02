Boscaini (FI): “Vanno abbassate le tasse al ceto medio, per chi arriva a 60 mila euro annui significherebbe un mese di stipendio in più”

Roma 2 settembre
La deputata di Forza Italia Paola Boscaini auspica che nella prossima manovra di bilancio “si possa tagliare l’Irpef per il ceto medio”. Quindi “ridurre la pressione fiscale per chi arriva fino a 60 mila euro annui di reddito” spiega la parlamentare. Significa, dice Boscaini, “abbassare di due o tre punti percentuali l’aliquota Irpef dello scaglione medio, oggi al 35%, e allargare la base di reddito di quello scaglione fino ai 60 mila euro (ora il tetto è fissato a 50 mila euro, nda). Credo si possano trovare le coperture finanziarie per venire incontro a un’esigenza reale di una larga fetta di popolazione. Una manovra del genere si tradurrebbe per molti lavoratori in un mese di stipendio in più”.
Boscaini poi sottolinea come “il centro destra è impegnato sia al Governo che nelle amministrazione locali a contenere le tasse, una visione opposta a quella della sinistra, che pure nelle amministrazioni locali tende a inasprire la pressione fiscale”.