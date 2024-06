Elezioni. On. Caretta (FdI), l’Italia torna protagonista anche in Europa grazie a Giorgia Meloni                                                                                                    

“Giorgia Meloni è l’unico capo di governo europeo a registrare una netta affermazione in queste elezioni. Andiamo in Europa, con la fiducia degli italiani, per riportare l’Unione Europea ai valori fondanti per cui è nata. Meno potere ai burocrati di Bruxelles e più voce ai popoli. A proposito di voce del popolo, l’ottimo risultato di Fratelli d’Italia, primo partito in Italia, non solo zittisce i gufi della sinistra che speravano in tutt’altro risultato, per poter criticare l’operato del governo Meloni, ma ribadisce forte e chiaro come i cittadini abbiano fin qui apprezzato il lavoro del Presidente Meloni e dell’Esecutivo. Ora in Europa la voce dell’Italia l’ascolteranno anche quelli che per anni hanno fatto orecchie da mercanti”.



Così in una nota l’On. Maria Cristina Caretta di Fratelli d’Italia, Vicepresidente della Commissione agricoltura a Montecitorio