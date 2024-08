Interrogazione di Boscaini (FI) al Ministro Piantedosi: “Rafforzare gli organici delle Forze dell’Ordine a Verona e provincia”

Roma 1 agosto.

L’On. Paola Boscaini, deputata di Forza Italia, ha presentato un’interrogazione parlamentare al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi per sollecitare un incremento del numero di unità delle Forze dell’Ordine a Verona e provincia dato “il significativo peggioramento delle condizioni dell’ordine pubblico”.

Boscaini fa riferimento ai ripetuti episodi di micro-criminalità (furti, rapine, risse e aggressioni) e vandalismo, alla presenza in vaste aree di spaccio di droga, accattonaggio molesto, e al fenomeno delle corse clandestine di auto a Verona, Peschiera del Garda, Roverchiara e sulla Transpolesana.

Boscaini, che plaude Procura e Questura, per il recente maxi-blitz con decine di arresti che ha riportato momentaneamente la calma nella stazione di Porta Nuova, tuttavia ricorda che “la situazione rimane critica, pensiamo alla mega-rissa in via Calvi, in borgo Roma, presa in ostaggio da delinquenti con i residenti terrorizzati”.

La questione, scrive Boscaini al Ministro, “è che le Forze dell’Ordine, nonostante l’abnegazione e la dedizione dimostrate quotidianamente, faticano a fronteggiare queste bande di criminali” perché il personale come unità “è quantitativamente insufficiente in rapporto alle dimensioni del fenomeno”, legato “a un aumento di stranieri extra-comunitari senza fissa dimora e alle difficoltà di integrazione degli stranieri di seconda generazione”. Boscaini perciò chiede al Ministro Piantedosi “se non ritenga opportuno rafforzare con la massima urgenza gli organici delle forze dell’ordine, anche attraverso la previsione di un incremento temporaneo delle unità” nella provincia di Verona.