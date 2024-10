Maternità surrogata. On. Caretta (FdI), oggi vinciamo battaglia di civiltà 

“Grazie all’impegno del Presidente Giorgia Meloni, che aveva chiesto di definire per legge la maternità surrogata un reato universale, oggi questa battaglia è finalmente vinta. L’approvazione definitiva al Senato della legge in materia è un passo significativo nell’affermazione del rispetto delle donne, in particolare quelle più deboli e mette fine alla mercificazione dei bimbi. Che avvenga in Italia o all’estero da oggi la pratica indegna dell’utero in affitto sarà un reato e come tale perseguito. Ancora grazie a Giorgia Meloni e a tutti coloro che hanno lottato per restituire dignità alle donne e ai bambini”.

È quanto dichiara l’on. Maria Cristina Caretta, deputata di Fratelli d’Italia