Regioni, Gava (Lega): “Complimenti a Zaia e Fedriga, conferma dell’ottimo lavoro svolto”

Roma 14 mag. – “Complimenti ai nostri presidenti Lega Luca Zaia e Massimiliano Fedriga che, ancora una volta, si affermano in testa alla classifica dei governatori più apprezzati. Un risultato che conferma l’ottimo lavoro che da anni svolgono alla guida delle rispettive realtà territoriali. Un ringraziamento, in particolare, all’amico fraterno Massimiliano Fedriga per la prova di buongoverno che ha saputo e sta mettendo in campo a beneficio e per la crescita del Friuli Venezia Giulia”.

Così in una nota il viceministro all’Ambiente e Sicurezza Energetica Vannia Gava.