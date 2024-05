L’Altra Verona… Esclusivo – Il Verona Motel nel Queensland, in Australia

Ben difficile un’“altra Verona” più “altra” di questa…

Importante centro minerario, Mount Isa è una cittadina nel Gulf Country, in Queensland (Australia). Sorta nel 1923 a 356 m s.l.m. in seguito alla scoperta ed allo sfruttamento di vasti giacimenti nell’area, nel 2021 contava, stando all’Australian Bureau of Statistic, 18.317 abitanti urbani che formavano 4.430 famiglie, di cui il 51,5% maschi e la percentuale restante femmine, con età media 31 anni.

La località costituisce il perno amministrativo, commerciale ed industriale del grande territorio nord-occidentale del Queensland e, a supplire la congenita aridità, a 13 chilometri a nord s’apre il lago artificiale di Moondarra che, alimentato dal fiume Leichhardt, garantisce la vitale fornitura d’acqua potabile alla città ed alle miniere, oltre a consentire la pratica degli sports acquatici e del birdwatching (osservazione degli uccelli). In caso di siccità, un valido contributo all’erogazione d’acqua viene fornito dal lago Julius, a 60 chilometri di distanza.

Le Mount Isa Mines sono storicamente tra le più produttive miniere singole al mondo e vertono sull’estrazione combinata di piombo, argento, rame e zinco. Ed appunto campioni di questi minerali (copper and silver-lead-zinc ores from Mount Isa, minerali di rame e argento-piombo-zinco da Mount Isa) venivano dati with compliments ai clienti del… Verona Motel della città, oggi Ibis Styles Mt Isa Verona Hotel, 4 stelle (Cnr of Rodeo Drive & Camooweal Street, 4825 Mount Isa, Queensland, Australia).

Fu un veronese emigrato agli antipodi da tanti anni, Giuseppe Vaiente, assieme alla moglie Eliana, a convertire ed a sviluppare una modesta pensione in un complesso alberghiero di prim’ordine che s’è ispirato e s’ispira tuttora a Verona-madre, col nome del rimpianto appunto attribuito: Motel Verona. In Borgo Roma, nella parrocchia di Gesù Divino Lavoratore, vive il fratello di Giuseppe (scomparso nel 1992), Pietro, a sua volta emigrato per necessità di vita in Australia e tornato nel 1970. L’esterno della sua casa, museo di tanti ricordi veramente… dell’altro mondo, è abbellito con sagome di canguri. Nostalgia canaglia…

Aveva torto, allora, William Shakespeare, facendo pronunciare a Romeo Montecchi la celeberrima frase There is no world without Verona walls, but purgatory, torture, hell itself… (“Non esiste mondo fuor dalle mura di Verona, ma solo purgatorio, tortura, lo stesso inferno…”)?

Claudio Beccalossi