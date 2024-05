L’Altra Verona… Un singolare lampione Liberty in piazza Bra

C’è un lampione in piazza Bra che si contraddistingue dai simili per la sua particolare… funzione indicativa. È quello che da tempo, in maniera gentile e riservata, rende noto che, lì sotto, sono disponibili gabinetti pubblici.

Lo stile dell’avviso non è solo d’etichetta, educato, ma pure gradevole esempio di Liberty (od Art Nouveau, Floreale, tendenza artistico-filosofica risalente al periodo tra la fine del XIX secolo ed il primo decennio del XX, con massima diffusione verso il tramonto della Belle Époque), in grado d’ispirare arti figurative, applicate ed architettura, definito dai critici dell’epoca style sans style (stile senza stile).

Come gli altri nella piazza-simbolo di Verona, anche il lampione indicato (con fotografie qui che lo riprendono in un’occasione celebrativa, con addobbo di tricolore) è stato sottoposto a suo tempo all’intervento conservativo da parte di Neri S.p.A. (S. S. Emilia 1622, Longiano, provincia di Forlì-Cesena) che ha provveduto successivamente ad inserire le relative foto nel suo sito (https://www.neri.biz/it/progetti/) con la nota: “Verona si è rivolta a Neri per salvare il proprio patrimonio di pali storici in ghisa che, all’inizio del ‘900, furono realizzati per arredare il cuore del centro storico di Verona”.

Lampioni di piazza Bra in restauro

L’azienda precisa, tra molto altro, d’essere “sin dal 1962 un simbolo d’eccellenza nel campo dell’arredo urbano d’alta gamma e dei sistemi d’illuminazione in Italia ed in tutto il mondo”.

Il lampione del… W.C., comunque, continua imperterrito la sua funzione informativa. Contribuendo magari a far evitare (urgenza docet?) bisogni espletati in angoli igienicamente impropri urbani, seppur appartati…

Claudio Beccalossi