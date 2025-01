Verona Ricorda… Ebrei, destinazione sterminio. Il memoriale che scuote la coscienza per quanto avvenne d’efferato allora anche in terra scaligera

Giorno della Memoria, 27 gennaio 2025 (1) – Nel Cimitero della Comunità ebraica, in via Antonio Badile (pittore del Rinascimento, Verona 1518 circa – 1560) 89, dal 27 gennaio (ricorrenza dell’entrata delle truppe sovietiche nel KL Auschwitz fatta coincidere con l’annuale Giorno della Memoria) 2004, sorge un’opera monumentale eretta “in memoria degli ebrei deportati da Verona e vittime della barbarie nazifascista”.

La data 27 gennaio 2004 appare accanto a quella del calendario ebraico, cioè 4 shevath 5764.

Seguono 63 nominativi in ordine alfabetico di ebrei veronesi e di forestieri rastrellati in città, provincia ed altrove (alcuni suicidi per non cadere nelle grinfie nazifasciste) e, poi, avviati nella pressoché totalità verso il vasto complesso di sfruttamento e morte maledettamente funzionante del KL Auschwitz (di cui quest’anno scadono gli 80 anni dall’arrivo nel Lager, senza più mastini SS, d’un reparto della LV Armata del generale Pàvel Aleksèevič Kùročkin del 1° Fronte ucraino del maresciallo Ivàn Kònev).

Quali informazioni aggiuntive ai soli nomi, tra parentesi sono citati le località d’arresto ed il luogo di decesso (fonte: https://www.cdec.it/ – Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea).

Tullio Basevi (Verona – KZ Flossenbürg)

Giacomo Bembassat (Verona – KL Auschwitz)

Vittorio Bembassat (Verona – KL Auschwitz)

Magda Bodner (Caprino Veronese – KL Auschwitz)

Mayer Bodner (Caprino Veronese – KL Auschwitz)

Kurt Curzio Buchsbaum (Tonezza del Cimone, Vicenza – KL Auschwitz)

Adele Calabi Cancellieri, Adele Maria Calabi (Verona – KL Auschwitz)

Alberto Girolamo Coen (Tregnago, Verona – KL Auschwitz)

Giuseppe Coen (Lucca – KL Auschwitz) o l’omonimo Giuseppe Coen (Modena – KL Auschwitz

Marcello Coen (Modena – KL Auschwitz)

Giacomo Cuzzeri (Verona – KL Auschwitz)

Corinna Cuzzi (Verona – Campo di sterminio)

Samuel Dames (Caprino Veronese – KL Auschwitz)

Alfredo Aladar Doczi (Caprino Veronese – KL Auschwitz)

Guglielmo Fels (Caprino Veronese – KL Auschwitz)

Emma Foà (Sanremo, Imperia – KL Auschwitz)

Alberto Forti (suicida a Valgatara, Verona)

Gilda Forti (Verona – KZ Ravensbrück)

Manca nell’elenco Giulia Enrichetta Forti, sorella di Gilda (Pino, Varese – KL Auschwitz)

Fernando Fresco (Terrossa di Roncà, Verona – KL Auschwitz)

Marco Fresco (Terrossa di Roncà, Verona – KL Auschwitz)

Ida Grassetti Albertini (Sanremo, Imperia – KL Auschwitz)

Adalgisa Graziani (Verona – KL Auschwitz)

Elvira Graziani (Verona – KL Auschwitz)

Margarete Haendler (Caprino Veronese – KL Auschwitz)

Felice Heiman (suicida a Malcesine, Verona)

Carolina Hochwald, (Caprino Veronese – KL Auschwitz)

Lina Arianna Jenna (Verona – KL Auschwitz)

Ruggero Jenna (Bosco Chiesanuova, Verona – KL Auschwitz)

Jolan Josefowitz (Caprino Veronese – KL Auschwitz)

Ines Levi (Modena – KL Auschwitz)

Vittoria Levi (Soave, Verona – KL Auschwitz)

Zelinda Levi, (Verona – KL Auschwitz)

Roberto (Robert) Loewenthal (suicida a Marcemigo, Tregnago, Verona)

Olga Massarani (Stresa, Verbano-Cusio-Ossola. Tra le vittime dell’“eccidio del lago Maggiore”)

Manca nell’elenco Tullo Massarani, fratello di Olga. (Stresa, Verbano-Cusio-Ossola. Anche lui tra gli uccisi nell’“eccidio del lago Maggiore”)

Nota – La “strage del lago Maggiore” fu perpetrata tra settembre ed ottobre 1943 dai nazisti del Primo Battaglione SS del Secondo Reggimento della Divisione Corazzata Leinbstandarte “Adolf Hitler”, proveniente da Verona. Nel tragico evento vennero massacrati 54 ebrei in varie località lacustri, con i cadaveri poi gettati nel lago stesso.

Margherita Nahon (Terrossa di Roncà, Verona – KL Auschwitz)

Albert Nasch (Caprino Veronese – KL Auschwitz)

Ingeborg Nasch (Caprino Veronese – KL Auschwitz)

Edvige Norzi (Sanremo, Imperia – KL Auschwitz)

Angela (Angelina) Caivano Orvieto (Padova – KL Auschwitz)

Guido Fortunato Orvieto (Verona – KL Auschwitz)

Vittorio Ottolenghi (Sanremo, Imperia – KL Auschwitz)

Olga Polacco (Badia Calavena, Verona – KL Auschwitz)

Ernst Pressburger (Caprino Veronese – KL Auschwitz)

Gertrude Pressburger (Caprino Veronese – KL Auschwitz)

Heinrich Pressburger (Caprino Veronese – KL Auschwitz)

Joseph Pressburger (Caprino Veronese – KL Auschwitz)

Ida Ravenna (Tregnago, Verona – KL Auschwitz)

Johanna Rogonzinski (Caprino Veronese – KL Auschwitz)

Anna Rosenwald, Anna Clementina, moglie di Roberto Loewenthal. (Anche lei suicida a Marcemigo, Tregnago, Verona)

Rosa Sass (Caprino Veronese – KL Auschwitz)

Carlo Servi (Verona – KZ Flossenbürg)

Elda Sforni (Cremenaga, Varese – KL Auschwitz)

Gianfranco Sforni (Cremenaga, Varese – KL Auschwitz)

Guido Sforni (Cremenaga, Varese – KL Auschwitz)

Gisela Strauber (Caprino Veronese – KL Auschwitz)

Paola Stettauer (Caprino Veronese – KZ Ravensbrück )

Adolfo Tedeschi (Badia Calavena, Verona – KL Auschwitz)

Ezio Tedeschi (Badia Calavena, Verona – KL Auschwitz)

Laura Tedesco Rocca Sforni (arrestata alla frontiera italo-svizzera, probabilmente a Cremenaga come i suoi congiunti – KL Auschwitz)

Wilhelm Troestler (Caprino Veronese – KL Auschwitz)

Cesare Verlengo (Illasi, Verona – KL Auschwitz)

Ezio Volterra (Crosara di Negrar, Verona – KL Auschwitz)

Federico Volterra (Torino – KL Auschwitz)

Secondo Liliana Picciotto Fargion (autrice de “Il libro della memoria. Gli ebrei deportati dall’Italia. 1943-1945. Ricerca della Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea”, Mursia, Milano, 3^ ed. 2002), gli ebrei imprigionati e deportati, gli arrestati deceduti in Italia per varie cause violente, gli evasi o rilasciati o liberati ecc. assommarono a 7.579 identificati, più altri 900-1.000 non accertati che fanno un totale (sempre approssimativo) di almeno 8.529 casi. Quindi, le vittime individuate della Shoah in Italia, stando sempre all’opera ricercativa di Picciotto Fargion, furono 6.806 (arrestati e deportati), 322 (arrestati e morti, tra cui 42 suicidi od uccisi in tentativi di fuga o per conseguenze di azioni repressive), 451 arrestati e scampati (numero indicativo di evasi, liberati ecc.). Nei Lager del Reich perirono 5.969 ebrei provenienti dall’Italia e ne sopravvissero 837. Gli scomparsi nell’orbita KL Auschwitz furono 5.644, i fortunosamente risparmiati 363.

Tra le tombe del Cimitero ebraico resistono alla meno peggio, viste le deplorevoli condizioni, i cenotafi di alcuni scomparsi nella Shoah. Rammentano Olga e Tullo Massarani, Tullio Basevi, la famiglia Sforni (che ha perduto Elda, Guido, Laura Tedesco e Gianfranco, quest’ultimo di soli 14 anni): “Il 2 maggio 1944 alle soglie della salvezza l’implacabile furia nazifascista trascinava(no) verso l’ignoto Elda Sforni ved. Levi rag. Guido Sforni Laura Tedesco Sforni Gianfranco Sforni di anni 14”. E la famiglia Jenna che ricorda in modo tristemente virtuale Ruggero e Lina Arianna (poetessa e scultrice).

Il cimitero di via Badile, infine, ancora in connessione con le impennate di tragedie e crimini post 8 settembre 1943, custodisce i resti della triestina Rita Rosani nata Rosenzweig, partigiana ebrea appartenente alla Banda armata dell’Aquila, medaglia d’oro al valor militare. Nata a Trieste il 20 novembre 1920, venne uccisa in uno scontro con i nazifascisti sul Monte Comun, presso Negrar, il 17 settembre 1944. “Per comune desiderio del comandante, dei compagni d’arme e della Comunità israelitica di Verona le spoglie ricuperate qui riposano”.

